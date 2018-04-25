Как офицер из Казахстана стал идейным вдохновителем Че Гевары

Имена лидеров кубинской революции Фиделя Кастро и Че Гевары давно стали олицетворением героизма и самопожертвования ради счастья и благополучия собственного народа. И здесь хочется вспомнить о том, что по признанию Ф. Кастро, сделанному им в 1963 году, на подвиги Че Гевару и его самого вдохновил боевой опыт советского офицера, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.

Кумир революционеров

После кубинской революции 1959 года Фидель Кастро и Че Гевара моментально обрели мировую славу. Спустя несколько лет, когда страсти немного поутихли, испанские журналисты как-то спросили Фиделя Кастро о том, что же придавало ему и его товарищам силы во время революционных событий на Кубе . В частности, прессу интересовало, кого из героев Второй мировой войны руководители Кубы могли бы назвать своими кумирами. Ответ Фиделя Кастро оказался не только необычным, но и на удивление подробным. Лидер кубинской революции не стал перечислять известные имена популярных военачальников периода Второй мировой войны, а рассказал о герое повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». По словам Фиделя Кастро, это произведение произвело на него и Че Гевару неизгладимое впечатление. И особенно сильно поразил их описанный Беком подвиг Героя Советского Союза казаха Бауырджана Момыш-улы, который и стал для них в дальнейшем настоящим образцом для подражания. При этом интрига заключалось в том, что участник Битвы за Москву , военный писатель Бауырджан Момыш-улы в 1960-е годы был еще жив и вел активную общественную жизнь.

Воевать не числом, а умением

Необходимо отметить, что боевая биография советского офицера действительно заслуживала того, чтобы ее рассказали в художественном произведении. В ряды Красной Армии Бауырджан Момыш-улы попал задолго до начала Великой Отечественной войны. К лету 1941 года отважный офицер успел повоевать на Дальнем Востоке, а также участвовал в походе на Бессарабию. Поскольку Момыш-улы имел за плечами солидный опыт ведения боевых действий, его назначили командиром батальона в 316-ю стрелковую дивизию, которой командовал И. В. Панфилов. Осенью 1941 года дивизию перебросили на защиту подступов к Москве. Подчиненным И. В. Панфилова было поручено сдерживать силы численно превосходившего врага на участке линии фронта протяженностью 40 километров. Однако согласно военным нормативам успешно отражать наступление противника полностью укомплектованная дивизия могла лишь в диапазоне 12 километров. В такой непростой ситуации командир дивизии предложил новую стратегию: не создавать позиционную линию обороны, а наносить удары мобильными частями по движущимся колоннам врага и тут же отходить в сторону. Стратегия оказалась настолько удачной, что военная часть за успехи на поле боя получила собственное имя — 8-я гвардейская Панфиловская дивизия.

От теории к практике

Несмотря на то, что идея сдерживания врага столь необычным способом принадлежала И. В. Панфилову, на практике ее реализацией руководил командира батальона старший лейтенант Момыш-улы. Его вклад в дело защиты Москвы оказался настолько велик, что стратегия обороны, разработанная И. В. Панфиловым, получила название «спираль Момыш-улы».

Генерал-полковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой группой, открыто заявлял, что был поражен русской дикой дивизией, солдаты которой сражались, нарушая все правила, и совершенно не боялись смерти. В качестве примера можно привести бой под Демьянском, когда подчиненные Момаш-улы нанесли существенный урон знаменитой дивизии СС «Мертвая голова». По данным советской разведки, немцы занимали шесть поселков вблизи города. Ночью Момаш-улы разделил свой полк на 20 отрядов и приказал в полночь ударить сразу по всем шести населенным пунктам с разных сторон. Немцы были в шоке. При попытке организовать оборону хотя бы на одном направлении они тут же получали удар с тыла и с флангов. За одну ночь элитная немецкая часть СС потеряла более 1200 солдат и офицеров убитыми, тогда как полк Момыш-улы недосчитался всего 157 бойцов.

Встреча с кумиром

О высокой оценке, которую ему дали лидеры кубинской революции, Момаш-улы узнал из газет. Недолго думая, он пригласил знаменитых кубинцев к себе в гости. Удивительно, но его письмо дошло до адресатов. И высокие гости приехали в СССР, чтобы навестить своего кумира. При этом Фидель Кастро настоял на ответном визите. В ходе него Момыш-улы принимали на Кубе на государственном уровне, как самого высокого гостя. По личной просьбе руководителей страны доблестный казах даже прочитал для кубинских курсантов два курса: «Выход из окружения без потерь» и «Ведение ночных боёв в наступлении». Впоследствии выяснилось, что именно методы ведения боя от Момыш-улы были использованы Фиделем Кастро и Че Геварой во время Кубинской революции.