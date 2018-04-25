Привычка ждать. Топ-7 самых проблемных строек Самарской области

Крематорий в Рубежном

Вопрос о строительстве в региональной столице крематория решался больше 30 лет. И теперь, когда найден подрядчик, определены место и сроки сдачи объекта, процесс обернулся противостоянием между властью, бизнесом и населением. В конце 2017 года областной минстрой без проблем и ненужных, с точки зрения министерства, экспертиз выдал разрешение на возведение объекта в северной части кладбища «Рубежное» Волжского района тольяттинскому ООО «Астерс». По словам представителей компании, на предприятии будет работать одна печь, а значит, граница санитарной зоны объекта — 500 метров. В 700 метрах от будущего крематория находится поселок «Рубежный», жителей которого посчитали не обязательным спросить заранее.

Сегодня местные выступают против возведения объекта вблизи их населенного пункта и добиваются переноса стройки. После визита в Рубежный представителей областного правительства и самарской мэрии власти согласились провести экологическую экспертизу. Но, учитывая намерения чиновников и бизнесменов-интересантов, ее результаты можно предположить заранее.

По данным ЕГРЮЛ, земельным участком под строительство владеет ООО «Гарант 21», аффилированное Алексею Ушамирскому — бизнесмену и давнему знакомому врио губернатора Дмитрия Азарова . Сам глава региона пообещал, что на время проведения экспертизы стройку вести не будут. Однако если экспертиза подтвердит, что строить можно, врио останется развести руками. Меж тем, на прошлой неделе жители поселка обнародовали в сети документы, по которым на объекте установят не одну, а три рабочих печи, что требует увеличения границ санитарной зоны еще на полкилометра. Если это так, посельчане не допустят строительства, которое должно быть завершено к 18 сентября 2019 года. Вероятнее всего конфликт растянется на неопределенный срок.

Магистраль «Центральная»

Строительство этой дороги предусматривали во всех генпланах развития областной столицы, начиная с 1937 года. С 1990-х каждый губернатор, министр транспорта и градоначальник обещал, что в обозримом будущем проект воплотят в жизнь. Но годы шли, а пр. Карла Маркса не получал обещанное продолжение от Ракитовского шоссе до обводной магистрали. Причины назывались одни и те же — отсутствие финансирования, множество гаражей и жилых строений, которые придется снести, и необходимость перекладки большого количества инженерных сетей. В сентябре прошлого года Росавтодор одобрил проект строительства автомагистрали. Он включает в себя два участка работ: городской — 7,7 км от пр. Кирова до границы Самары и загородный — 11,3 км от границы города до обводной дороги. Шириной магистраль будет от двух до шести полос.

«Мы должны перейти от слов к делу при строительстве магистрали «Центральной». К строительству нужно приступить в этом году», — сказал врио губернатора во время послания 10 апреля. А тремя днями позднее правительственная комиссия по транспорту под председательством зампреда Аркадия Дворковича одобрила первый этап финансирования проекта на период 2019–2024 годов. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета — 3 млрд рублей. Выплачивать эту сумму станут со следующего года и растянут ее на пять лет. Власти не скрывают, что этих денег не достаточно. Потому проект реализуют при участии регионального бюджета и внебюджетных источников, сообщили на прошлой неделе в администрации губернатора. Насколько удачным окажется начинание, сказать трудно. Инвесторов строительства «Центральной» пытались привлечь неоднократно — результаты известны.

«Пять кварталов»

Проект реновации старой Самары 2015-го года предполагал переустройство территории общей площадью 27 га в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Самарской, Садовой и Льва Толстого . На участке находятся 39 исторических и архитектурных памятников, которые планировалось отреставрировать за счет инвесторов. В рамках проекта намеревались построить 140 тыс. кв. м жилья и 74 тыс. кв. м коммерческой и офисной недвижимости на общую сумму 25 млрд рублей. Городская общественность и профессиональное архитектурное сообщество неоднозначно расценили идею реновации. Местные жители не желали переселяться из центра города, отказывались признать свои дома аварийными, а специалисты подвергли инициаторов проекта критике за попытку уничтожения исторической среды.

Для частичного финансирования проекта экс-губернатор Николай Меркушкин в 2016 году инициировал выпуск ценных бумаг народного облигационного займа. За счет них, а также средств областного и городского бюджетов удалось собрать менее 700 млн рублей. Квартал Е (в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого) частично расселили. На этом работы по проекту остановились. В январе этого года эмитент облигаций ООО «Технологии строительства СОФЖИ» объявил об их досрочном погашении, а новый глава региона Дмитрий Азаров назвал программу невыгодной по сравнению с банковским кредитованием. Но уже в марте «белый дом» утвердил новые объемы выпуска ценных бумаг с целью привлечения средств на реновацию. На этой неделе стало известно, что областной минстрой формирует предложения по доработке проекта для его включения в пилотный проект «Умный город — успешный регион», курируемый Центром стратегических разработок. Выйдет ли толк на сей раз, чиновники не знают, но вновь надеются.

Магистраль «Южная»

Еще один грандиозный проект трассы, о котором упомянул в своем послании глава региона. Как и магистраль «Центральная», южная обводная дорога призвана значительно разгрузить городские улицы от пробок. Планируется, что транспортная артерия станет одной из самых протяженных в городе, пройдя по правому берегу реки Самары с запада на восток более 9 км территории Самарского, Железнодорожного, Советского и Куйбышевского районов. Дорога призвана соединить Фрунзенский, Южный и Кировский мосты. Также планируются съезды на «Центральную» и несколько крупных улиц. Трасса будет четырехполосной и, предположительно, бессветофорной.

История планирования магистрали «Южная» не столь длинна, как в случае с «Центральной». Однако перспективы ее строительства так же, а может, и более туманны. Сегодня по дороге нет утвержденного проекта. 2 апреля областной минтранс начал торги по определению подрядчика, который спроектирует первый этап дороги — участка от ул. Водников до Самарской. На эти цели из областного бюджета выделят 22 млн рублей. Проект необходимо разработать до 13 августа 2019 года. Но и при наличии готового проекта нет гарантий, что дело сдвинется. Федеральный центр пока не обещал денег на строительство южной обводной дороги.

Сергиевская птицефабрика

Касаемо этого долгостроя в своем послании глава региона даже не внес предложений. Дмитрий Азаров лишь поругал минсельхоз и предыдущее руководство области, не называя имен. «Это нонсенс, когда 4,5 миллиарда бюджетных средств выделяется на производственную инфраструктуру для Сергиевской птицефабрики, но при этом самого якорного инвестора для нее до сих пор нет. Куда деньги-то народные закапывали? Где они?», — возмущался руководитель области.

В 2012 году экс-губернатор Николай Меркушкин объявил о начале строительства современного комплекса по производству и переработке мяса птицы. В Сергиевском районе планировали открыть комбикормовый завод, элеватор и 12 производственных корпусов. Проект сулил небывалые для региона перспективы производства и экспорта мяса птицы. К возведению объекта приступили в 2013-м, а уже через год в виду отсутствия денег стройка остановилась. Генеральный директор Корпорации развития Самарской области Андрей Новиков утверждал, что работы на объектах не останавливались ни на минуту. Разве что велись очень медленно. «Готовность элеватора составляет 95%, комбикормового завода — в немного меньшем объеме». Параллельно в 2014 году обанкротилась действующая и крупнейшая на тот момент в регионе Обшаровская птицефабрика, а прилавки местных магазинов заполнила курятина из Мордовии

В сентябре прошлого года стало известно, что кредитную заявку от оператора проекта ООО «ЕвроБиоТех» одобрил Альфа-Банк . Общая сумма — около 80 млн рублей. И все же о спасении фабрики речи пока не идет.

Мост через Волгу

Еще одна стройка, которую в области перестали ждать больше 10 лет назад, но о которой не прекращают говорить в региональной администрации. Мост, призванный связать Тольятти с другим берегом Волги в районе села Климовка превратился в очередной мифический проект. Вспоминают о нем преимущественно на пороге губернаторских или президентских выборов. Объект с 2005 года включают в программу модернизации транспортной системы России . Президент и Правительство РФ поддерживают каждого самарского губернатора в его стремлении дать ход строительству, начиная с Константина Титова . Но денег область пока не видела.

В этом месяце стало известно, что правительственная комиссия по транспорту под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича поддержала включение проекта строительства моста в маршрут Европа — Западный Китай. «Прежде транспортная стратегия, разработанная на федеральном уровне, не учитывала строительство моста через Волгу и вообще Самарскую область как участника международного транспортного коридора. Никто этим не занимался», — сказал Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, сейчас у Самарской области появляется шанс: «Все географические предпосылки к этому есть». О финансовых предпосылках речи вновь не ведется.

Станция метро «Самарская»

Строительство самарского метро — вопрос настолько болезненный, что даже врио губернатора о нем не высказывается. Ждать милости от федерального центра здесь не приходится — губерния выкраивает средства самостоятельно. Отсюда и низкие темпы развития метро. Напомним, с 2007 года ведутся работы по станции «Алабинской». И хотя ее открыли в 2015-м, станция до сих пор работает челночным способом — поезда приходят и уходят обратно по одному пути. Прокладку второго тоннеля пока не завершили.

Нестабильное финансирование — главная причина непомерного растягивания работ, говорят метростроевцы. Деньги выделяются по остаточному принципу. На «Алабинскую» ушло около 9 млрд рублей. На новую станцию необходимо около 7 млрд, по подсчетам подрядчика АО «ВТС Метро». Притом, что помимо возведения объекта рабочим необходимо прорыть 500 метров тоннеля. А основная часть денег в последние годы уходит на проведение мундиаля, в том числе на организацию наземного элетротранспорта. «Самарская», как следует из названия, обещает стать главной станцией областной столицы, которая свяжет старый и новый город. Ее планируют открыть на Самарской площади. Сегодня почти половина расстояния до проектируемой станции пройдена в рамках устройства камеры съезда «Алабинской». Работы планируют возобновить в 2019 году. На строительство «Самарской» планируют потратить 3-4 года. Однако если ситуация с финансированием не поменяется, горожане могут получить новую станцию еще через десятилетие.

Фото: sportkedr.ru, rs63.ru, st.vkonline.ru, rfsamara.ru, taburent.ru, mayaksbor.ru