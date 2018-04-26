Минюст предложил установить электронные очереди для адвокатов

Автоматическая система призвана исключить из процедуры человеческий фактор. Проще говоря, не дать следователям возможности выбирать на свое дело адвокатов. Ведь выбирают обычно тех, с кем удобней договориться. Между тем защита нужна не для того, чтобы следователю жилось спокойней.

Как сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке, к настоящему времени в семи регионах введены и успешно используются специализированные компьютерные программы для распределения поручений между адвокатами.

В девяти субъектах адвокатура создала специальные диспетчерские центры. Суды и правоохранители направляют туда заявки, а диспетчеры уже вызывают адвокатов — согласно очереди.

Кроме того, в Москве с 1 июля использование компьютерной программы станет единственным способом распределения поручений между адвокатами на защиту по назначению.

Минюст предлагает закрепить эту практику. Более того, УПК предлагается дополнить нормой, что если следователи вызвал адвоката в обход процедуры, полученные доказательства будут считаться недопустимыми.

То есть, любые следственные действия, в которых примет участие адвокат, пришедший вне очереди, окажутся незаконными. Чтобы ни рассказал в этом случае подследственный, для суда это не будет иметь значения. Или если в присутствии такого «внеочередного» адвоката жертвы преступления опознали подследственного, то суд это тоже не примет.

Первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко отметил, что идея разработать подобный законопроект прогрессивна и направлена на борьбу с таким явлением, как «карманный адвокат». Он считает, что это сделает обязательным внедрение автоматизированного распределения защиты по назначению в тех адвокатских палатах, где оно еще не действует.

"Такой подход равномерно распределит нагрузку на адвокатов, участвующих в качестве защитника по назначению органов дознания, следствия и суда, — сказал Евгений Семеняко. — И в конечном итоге он будет способствовать обеспечению надлежащего качества уголовной защиты в делах, где участвует защитник, которого в обиходе называют «бесплатный адвокат».

Он подчеркнул, что положительным моментом разрабатываемого законопроекта является создание действенных гарантий исполнения внедряемых нововведений.

"Нарушение установленного порядка распределения дел по назначению влечет недействительность полученных показаний подозреваемого и обвиняемого. Данная санкция делает бессмысленными возможные нарушения процедуры распределения дел между адвокатами и бесперспективными попытки вступления в дело «карманного» адвоката, — сказал первый вице-президент ФПА. — Единственное — нас беспокоит, что в отдельных адвокатских палатах могут быть трудности с реализацией этой идеи".

По его словам, организация такой автоматизированной информационной системы требует значительных затрат, соответственно, возникает вопрос о том, из каких источников законопроектом будет предусматриваться финансирование повсеместного внедрения автоматизированной информационной системы.

Кроме того, недавно ФПА направила в Минюст справку о состоянии российской адвокатуры, в которой изложены в том числе предложения по совершенствованию законодательства.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко сообщил, что документ подготовлен в ответ на запрос ведомства о предоставлении информации, касающейся роли адвокатов в судебной системе России и обеспечении их независимости.

Федеральная палата адвокатов обратила особое внимание на то, что практиковать в качестве адвоката достаточно опасно. Так, за 15 лет совершено 49 посягательств на российских адвокатов, закончившихся смертельным исходом. Лишь 12 из совершенных убийств адвокатов раскрыты.

Говорится и о других проблемах. В справке говорится, что задачи, поставленные в обсуждаемом в настоящий момент проекте концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи «требуют скорейшего их решения». Планируется подготовить и расширенную версию документа.