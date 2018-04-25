Олегу Кондрашову припомнили кладбищенскую историю

Фото из архива редакции Олегу Кондрашову припомнили кладбищенскую историю

Новое громкое дело набирает обороты в Нижнем Новгороде. Бывшего нижегородского сити-менеджера Олега Кондрашова подозревают в получении взятки в 17 миллионов рублей. По версии следствия, он якобы брал эти деньги не один, а вместе со своим заместителем Владимиром Приваловым . В рамках расследования три человека уже оказались под стражей. Сам Олег Кондрашов свою причастность к взяткам отрицает, делая заявления из-за границы.

«Скрытные» фигуранты

В центре внимания следователей оказались события 2012-2013 годов. Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко , именно в этот период, по версии следствия, Кондрашов и Привалов получили от предпринимателя, желавшего заниматься в городе ритуальными услугами, взятку на общую сумму 17 миллионов рублей — за общее покровительство и помощь в решении вопросов в похоронной сфере, в частности, выделении участка под строительство крематория. Якобы договорённость была такая: 5 миллионов рублей сразу и в дальнейшем — по миллиону в месяц.

Деньги, как считают следователи, Кондрашов и Привалов получали как лично, так и через посредников. Представители следственного комитета назвали и имена последних: это предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин . Оба уже арестованы на два месяца — до 16 июня включительно. Суд согласился с мнением следователя, что, оставаясь на свободе, они могут согласовать с Олегом Кондрашовым свои показания, а сбор доказательств по делу ещё не завершён, или вообще скрыться от следствия.

В минувший же четверг взяли под стражу и экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода. В случае с Владимиром Приваловым, как пояснили в Нижегородском областном суде, в частности, было принято во внимание, что «будучи судимым, он может скрыться от предварительного следствия и суда с целью уклонения от строгого наказания за особо тяжкое преступление».

История из прошлого

Для Владимира Привалова это уже второй громкий арест. В мае прошлого года суд признал бывшего заместителя главы горадминистрации виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. По тому же делу до определённого момента проходил обвиняемым и Олег Кондрашов.

Это была история с продажей акций муниципального предприятия «ТЭК-НН» в 2014 году: более 40 километров тепловых сетей, 11 тепловых пунктов и две котельных ушли за 52 миллиона рублей — в шесть раз дешевле реальной стоимости.

Уголовное дело возбудили в феврале 2015-го. Владимир Привалов заявил тогда, что как заместитель главы администрации города просто исполнял решение депутатов городской Думы , постановивших акции «ТЭК-НН» продать, потому что предприятие якобы дышит на ладан и нужен инвестор. Однако от обвинительного приговора его это не спасло (и в ноябре прошлого года, добавим, Арбитражный суд признал сделку по продаже муниципального имущества недействительной).

А вот Олег Кондрашов, также заявлявший о своей невиновности, тогда статуса подсудимого избежал. Но история стоила ему должности — вскоре после начала расследования он покинул кресло главы администрации города.

Примечательно, что все эти события разворачивались на фоне конфликта сити-менеджера с главой города — Олегом Сорокиным . «Два Олега», в 2010 году выступавшие единым фронтом с критикой прежнего нижегородского мэра Вадима Булавинова , быстро утратили это единодушие. Скрытое недовольство со временем переросло в открытую вражду, на которую Кондрашов намекнул, сделав заявление по делу «ТЭК-НН»: «Есть вопросы конкурентной борьбы, противостояния. Более чем уверен, что вопрос будет носить политический оттенок».

22 июня 2015 года городская Дума, которую возглавлял Олег Сорокин, большинством голосов признала отчёт сити-менеджера Кондрашова о работе за 2014 год неудовлетворительным и высказалась за досрочное расторжение с ним контракта. На следующий день после этого стало известно, что уголовное дело в отношении Олега Кондрашова прекращено. А вот Владимир Привалов прошёл через судебное разбирательство и получил пять лет условно. И вот теперь они снова в одной связке.

Почему сейчас?

Появление нового дела Олег Кондрашов, который после ухода из мэрии долго оставался в тени, также считает неслучайным. Информагентству «НИА — Нижний Новгород», входящему в подконтрольный ему медиахолдинг, Кондрашов заявил, что информацию, которая фигурирует в деле, следствие уже проверяло в 2015 году, но состава преступления не нашли. По мнению Кондрашова, тогда это было «преследование», которое против него «пытался организовать Олег Валентинович Сорокин».

«Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается», — заявил экс-глава горадминистрации.

Олег Сорокин, напомним, сам обвиняется в получении взятки в миллион долларов, а также в похищении человека, и с декабря находится под стражей. Может ли появление уголовного дела в отношении Кондрашова быть эхом их давнего противостояния и нужно ли это сейчас Сорокину, остаётся только гадать. Однако, по неофициальной информации, правоохранительные органы изъяли у Олега Валентиновича целое досье с компроматом на нижегородских VIP-персон. И, возможно, следователи взяли эти материалы в разработку. В этом случае нас могут ждать и другие громкие дела.

С другой стороны, ответ на вопрос: «Почему именно сейчас?», может крыться в расследовании дела в отношении руководителя управления муниципальных кладбищ Николая Ингликова . Депутата Гордумы, напомним, задержали 27 марта этого года и взяли под стражу по подозрению в получении взятки в 160 тысяч рублей от смотрителя Новосормовского кладбища с той же, что и у Кондрашова с Приваловым, формулировкой — за общее покровительство. Возможно, речь идёт о разоблачении устоявшихся криминальных схем в похоронном деле.

Олег Кондрашов заявил, что взяток не брал, а сейчас находится на лечении за границей. Он обещал вернуться и дать показания. Следователи объявили Олега Кондрашова в розыск.

Тем временем

Продолжает раскручиваться дело братьев Глушковых — депутатов Законодательного собрания региона и балахнинского Земского собрания. Пока обоих ищут, под стражей оказались первый заместитель главы администрации Балахнинского района Елена Бутусова и замглавы Дмитрий Валатин. Обоим предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Нижегородской области, Бутусова, по версии следствия, в угоду Владимиру Глушкову незаконно провела приватизацию муниципального Дома культуры и земельного участка со сквером. ДК снесли, сквер вырубили, на этом месте вырос торговый центр. Ущерб району — 37,3 миллиона рублей.

Валатина обвиняют в выдаче разрешения на реконструкцию балахнинской автостанции в интересах тех же Глушковых. На её месте также построили торговый центр. Ущерб району — 26,6 миллиона рублей.