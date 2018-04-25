На прямые платежи за тепло перешли 300 калужских домов 

В Калуге на прямые расчеты с муниципальным предприятием Калугатеплосеть перешло 298 домов, еще шесть домов планируют сделать это в ближайшее время. Об этом 25 апреля на заседании городской думы сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Сергей Струев. По его словам, собираемость платежей в домах, перешедших на прямые платежи, превысила 95%. С собираемостью платежей за тепло в тех домах, которые еще не перешли на прямые расчеты, дело обстоит значительно хуже. Фото пресс-службы городской думы Калуги В этой связи депутат Владислав Сахарчук поинтересовался, что делается для того, чтобы вернуть долги. По мнению временно исполняющего полномочия городского головы Дмитрия Разумовского, решением проблемы может стать четкая и прозрачная система взаиморасчетов между Калугатеплосетью и управляющими компаниями, разработкой которой намерена заняться горуправа. Он также он сообщил, что при правительстве Калужской области создана комиссия, вплотную занимающаяся решением вопросов задолженности перед поставщиками ресурсов и выразил уверенность, что «в будущем на рынке управления многоквартирными домами Калуги останутся только честные и добросовестные компании». «Необходимо продолжать работу по переходу потребителей на прямые платежи с МУП „Калугатеплосеть“, а затем и с другими поставщиками коммунальных ресурсов. В настоящее время на прямые расчёты перешли порядка трёхсот домов, они показывают почти стопроцентные результаты собираемости. Переход многоквартирных домов на прямые платежи приведёт к тому, что деньги жильцов пойдут по назначению — поставщикам ресурсов, а не осядут в недрах недобросовестных управляющих компаний», — подвел итоги обсуждения глава городского самоуправления Александр Иванов. Также депутаты обсудили механизмы реализации новых правил работы управляющих компаний, утверждённых постановлением правительства РФ. Правила устанавливают сроки и периодичность проведения общих и частичных очередных (сезонных) и внеочередных осмотров общего имущества в многоквартирном доме. Регламентируется время дозвона в оперативные аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций и время локализации аварий. Для внутридомовых инженерных систем водоотведения и мусоропроводов это два часа с момента поступления заявки. Аварии на сетях водоснабжения должны устраняться в течение трех суток. Если управляющие компании не уложатся в эти нормативы, они будут нести ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях. Александр Иванов пообещал, что этот вопрос будет находиться на контроле депутатов, и призвал жителей малоэтажных домов воспользоваться возможностью перейти на индивидуальное отопление, так как 2018 год станет последним годом, когда газовые котлы жителям предоставляются бесплатно.