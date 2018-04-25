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Вышел в свет III том серии «История, этнография и фольклор Кубани»
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Вышел в свет III том серии «История, этнография и фольклор Кубани» 

АиФ — Юг 52 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Он посвящен Усть-Лабинскому району. Монография подготовлена специалистами Научно-исследовательского центра традиционной культуры ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» под руководством заведующего центром, профессора Николая Ивановича Бондаря.
В книге можно найти материалы по истории Усть— Лабинского района с древности до наших дней. Большую её часть занимает описание традиционной культуры восточнославянского населения: материальной культуры, религиозности, традиционной обрядности (календарной, свадебной и пр.), прозаического и песенного фольклора. Основой монографии стали уникальные, ранее не публиковавшиеся архивные и полевые материалы Кубанской фольклорно — этнографической экспедиции. Она содержит нотный материал, фото— и аудиоприложения. Здесь можно найти фото станичников Усть— Лабинского района дореволюционного времени, изображения старинных предметов обихода и аудиозаписи народных песен в исполнении местных старожилов.
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