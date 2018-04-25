Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина

Георгий рассказал присутствующим, что всегда был поклонником творчества Галкина и очень переживал, когда узнал о смерти любимца публики. Позже в одной из телепередач, он увидел репортаж о матери Владислава — сценаристе Елене Демидовой

Черкасов угадал в пожилой женщине свою некогда мимолетную любовь. «Когда я узнал, что Демидова Елена Петровна — его мама, я двое суток не мог в себя прийти…я сел, смотрю… 25 декабря… девять месяцев назад раз, смотрю 25 марта. В это время я с ней был в любовных отношениях», — признался Георгий.

По словам пенсионера он познакомился с драматургом Демидовой в 1971 году в купе поезда Омск— Свердловск . Георгий был сражен красотой женщины и принялся за ухаживания. Их роман продлился всего неделю — Черкасову необходимо было вернуться на работу в Омск. Мужчина поклялся, что найдет Елену, однако свое обещание не выполнил.

Выслушав рассказ пенсионера, Андрей Малахов отметил, что «Демидова» очень распространенная фамилия, этой женщиной может оказаться кто угодно. Георгий был не преклонен: он уверял ведущего, что не может ошибаться.

Малахов рассказал присутствующим, что у Георгия Черкасова, в общем-то, жизнь сложилась удачно: любящая жена, два взрослых наследника, материальный достаток. Пенсионер показал фотографии своего младшего сына и снимки себя в молодости — зал обомлел от увиденного: мужчины как две капли воды похожи на знаменитого артиста Владислава Галкина. Черкасов сообщил, что согласен сделать ДНК— экспертизу.

На съемочной площадке появилась актриса Яна Поплавская , она скептически отнеслась к повествованию омича и решила поговорить немного о самом Владиславе. Поплавская заявила, что в смерти артиста виноваты СМИ, якобы желтая пресса практически свела его в могилу. «Журналисты угробили! Когда случилась эта история со стрельбой, ну, только не ленивый не бросился травить его со страшной силой. Он растерялся…Громадное количество людей, которые его знали отвернулись от него», — высказалась Яна.

По признанию актрисы у Галкины были проблемы дома, и он находился в состоянии депрессии из-за уголовного преследования. «Заставить этого человека извиняться прилюдно перед всей страной — это сломало его. Он что? Убил? Он что — украл? Нет!», — сдерживая слезы вопрошала Поплавская.

"Стыдно знаете что? Что хоронили Влада в долг. И я вам клянусь, это была страшная история", — продолжала артистка. Она поведала, что после смерти звезды его счета оказались заблокированы, а третья супруга Дарья Михайлова не согласилась продать машину, чтобы оплатить погребение.

В завершение Яна обратилась к присутствующим и попросила оставить Владислава Галкина в покое. В ответ на это Георгий Черкасов отметил, что ему не нужно официальное признание отцовства. «Мне достаточно того, что я знаю. Мне этого достаточно», — отметил омич.