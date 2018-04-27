Мэрия начала «разбалконивание» Екатеринбурга. Кто за это заплатит?

Городская администрация начала «балконную реновацию» — в первом доме, расположенном рядом с Центральным стадионом, с балконов уберут решетки, обшивку и заменят окна. Хотят уложиться в 215 тыс. руб. Как следует из информации на потале госзакупок, администрация Екатеринбурга проводит конкурс на ремонт фасада жилой пятиэтажки на ул. Крылова, 26 — дом расположен на основном маршруте следования клиентских групп FIFA. Стартовая цена установлена на уровне 215,6 тыс. руб., в эту сумму планируется демонтировать обшивку пяти балконов, с трех убрать решетки, с двух — оконные блоки. Окна заменят на новые — однокамерные, на алюминиевом профиле. Плюс балконы обошьют оцинкованным профнастилом. Подрядчик должен будет закончить работы до 10 июня 2018 г. — отмечено, что ремонт пройдет в рамках подготовки города у футбольному чемпионату мира. Достигнута ли договоренность с собственниками квартир с неугодными балконами, пока не ясно.

Как ранее писал DK.RU, в городе утверждена программа реновации фасадов — 2065 домов в разных районах Екатеринбурга будут приводить в порядок. В частности, непорядком считаются случаи, когда балконы покрыты тонированной пленкой или другими материалами остекления, не предусмотренными изначальным проектом. Нельзя также изменять формы и размеры балконов, если это противоречит изначальному архитектурному облику дома. Прошлым летом городские власти уточнили: бюджетного финансирования на эти цели не будет, собственники должны самостоятельно решить, застеклять весь дом или «расстеклять». После этого в мегаполисе прошла волна недовольств инициативой. В своей колонке на DK.RU блогер Евгений Енин высказывался о планах властей на ремонт 2065 домов к ЧМ-2018:

Какого-то выхлопа в реальность с этого ремонта даже в теории не предполагается. Деньги тратятся только на то, чтобы мы могли думать, что показались иностранцам во всей своей воображаемой красе. И не надо про приборку перед гостями, фасады — это не приборка, это переклейка обоев.