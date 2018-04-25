Двухуровневую развязку на Ташкентской — Демократической готовят к укладке асфальта

Самаре подрядчики завершают строительство путепровода на улице Ташкентской, в районе пересечения с Демократической. Его готовность составляет 90%. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и автомобильных дорог.

— Сейчас рабочие готовят основание путепровода под укладку асфальта, а поверхности балок пролетного строения — для окраски. Устройство проезжей части стартует в ближайшее время, — сообщили в министерстве.

Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. По Демократической автомобили смогут проезжать на нижнем уровне. А расположенная выше Ташкентская соединит Солнечную и Московское шоссе.

На данный момент готовность реконструкции улицы Ташкентской в Самаре составляет примерно 90%. Рабочие завершили обустройство новой проезжей части. Сейчас они делают тротуары и устанавливают фонари. Местные жители просили исправить некоторые недочеты на Ташкентской. О том, что здесь изменится, можно узнать из фоторепортажа.