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Двухуровневую развязку на Ташкентской — Демократической готовят к укладке асфальта
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Двухуровневую развязку на Ташкентской — Демократической готовят к укладке асфальта 

63.ru 36 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре подрядчики завершают строительство путепровода на улице Ташкентской, в районе пересечения с Демократической. Его готовность составляет 90%. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и автомобильных дорог.
— Сейчас рабочие готовят основание путепровода под укладку асфальта, а поверхности балок пролетного строения — для окраски. Устройство проезжей части стартует в ближайшее время, — сообщили в министерстве.
Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. По Демократической автомобили смогут проезжать на нижнем уровне. А расположенная выше Ташкентская соединит Солнечную и Московское шоссе.
На данный момент готовность реконструкции улицы Ташкентской в Самаре составляет примерно 90%. Рабочие завершили обустройство новой проезжей части. Сейчас они делают тротуары и устанавливают фонари. Местные жители просили исправить некоторые недочеты на Ташкентской. О том, что здесь изменится, можно узнать из фоторепортажа.
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