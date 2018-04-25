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Эксперт прокомментировал перспективы отношений России и Мадагаскара
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Эксперт прокомментировал перспективы отношений России и Мадагаскара 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал перспективы отношений России и Мадагаскара.
«Инвестиционный потенциал Мадагаскара для российского бизнеса огромен. В стране успешно развивается горнорудная промышленность, добываются полудрагоценные камни, графит, слюда и хром. Причем себестоимость их добычи достаточно низкая», — заявил Корендясов.
По его словам, прежде всего Мадагаскар известен тем, что занимает ведущее место на мировом рынке специй, среди которых ваниль, перец, гвоздика и другие.
Эксперт добавил, что проблема для наращивания сотрудничества состоит только в том, чтобы найти партнёров для торговли с обеих сторон.
Ранее Корендясов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, что также обсуждается взаимодействие в военно-технической сфере, атомной энергетике, космосе, межбанковских связях.
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