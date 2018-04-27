Лов лосося в заливе Пильтун на Сахалине предложили запретить из-за угрозы популяции китов

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 27 апреля. / ТАСС /. Представители сахалинских экологических организаций клуб «Бумеранг» и «Эковахта Сахалина» в пятницу на заседании межведомственного экологического совета предложили запретить рыбный промысел в заливе Пильтун на северо-востоке Сахалина из-за угрозы популяции краснокнижных серых китов.

"У нас есть серьезные доказательства, собранные учеными, что промысел лосося создает угрозу краснокнижной популяции серых китов. Может быть, закрепленный ставной невод и не опасен для китов, но рыбаки после путины оставляют огромное количество веревок, в которых путаются эти животные. Закон запрещает деятельность, которая угрожает краснокнижным животным, считаю, что промысел в заливе необходимо остановить", — сказал на заседании руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын

Руководитель общественной экологической организации «Бумеранг» Вечеслав Козлов уточнил, что промысел в данном районе ведут несколько рыбодобывающих компаний, которые постоянно жалуются на низкие уловы. «Получается, что доля добычи невелика, а риски для жизни около 200 китов очень высоки. В 2017 году волонтеры собрали в заливе около 1 км брошенных веревок», — сказал Козлов.

По словам Лисицына, промысел лососевых в заливе Пильтун начался в 2013 году, а в сентябре этого года впервые за период наблюдения, которое ведут с 1995 года, был обнаружен кит с веревкой на хвосте.

В узкий прибрежный участок Охотского моря (устье залива Пильтун) для нагула популяции приходят беременные и выкармливающие детенышей самки. Этот участок характеризуется высокой плотностью донных организмов и представляет собой одно из известных летних пастбищ серых китов охотско-корейской популяции. Первые киты начинают прибывать к северо-востоку Сахалина в конце мая, после исчезновения морского льда, некоторые могут оставаться до начала декабря, когда снова образуется лед.