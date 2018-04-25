В Минобороны прокомментировали эффективность крылатых ракет США

Он также обнародовал новые данные о ракетном ударе, который США и их союзники нанесли по Сирии в ночь на 14 апреля. Генерал напомнил, что официальной причиной атаки на Западе назвали необходимость уничтожения трех объектов, на которых якобы могли производиться отравляющие вещества и храниться специальные боеприпасы. Первый объект — это научно-исследовательский центр «Барза» на окраине Дамаска . По словам Рудского, до 2013 года там действительно вели исследования по защите от химоружия. В 2017-м лаборатории центра проинспектировали эксперты ОЗХО , которые подтвердили: разработка и производство отравляющих веществ в «Барзе» не ведется.

Второй объект — подземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс . Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось. Третий — наземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. И в этом хранилище отравляющие вещества также никогда не содержались. Рудской обратил внимание на такую деталь. В любой стране объекты, где ведутся исследования по химоружию и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на трех сирийских объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары. Сразу после ударов там побывало много людей без средств защиты. И никто из них не получил поражения отравляющими веществами.

Кроме того, для определения уровня возможного заражения местности наши специалисты радиационной, химической и биологической защиты взяли в «Барзе» все необходимые пробы. Их анализ не выявил содержания токсичных химикатов и отравляющих веществ. «Это говорит о том, что в данном научно-исследовательском центре работы с отравляющими веществами давно не велись», — сделал вывод Рудской. Он не скрывал, что не понимает логику военно-политического руководства США, Великобритании Франции при выборе целей для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек.

Что касается самого удара. США и их союзники утверждают, что все ракеты попали в назначенные цели. При этом научно-исследовательский центр в Барзе поражен якобы 76 крылатыми ракетами, а хранилища «Хим Шиншар» — 29. Итого, со слов американцев, было выпущено 105 ракет. Российский Генштаб провел детальный анализ результатов этих атак. «Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из ста пяти заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более двадцати двух, — сообщил Рудской. — Так, в районе научно-исследовательского центра „Барза“ обнаружено только тринадцать попаданий из семидесяти шести заявленных. Об этом свидетельствует характер разрушений зданий и сооружений данного центра и полностью уцелевшие постройки, находящиеся вокруг него на расстоянии не более ста метров».

— Даже, если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты «Томагавк» составляет от 150 до 200 килограммов взрывчатого вещества, то по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков B1-B, в районе цели должно было взорваться не менее восьми с половиной тонн взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру «Барза», должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается, — отметил генерал.

Полученные Генштабом РФ данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показали, что зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «БУК», «Квадрат» и «С-125», прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет. С учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств ПВО, все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два — восточнее.

Рудской сказал, что фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами, маркировкой фирм-изготовителей и другими данными. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок. Две из них, в том числе крылатую ракету «Томагавк» и авиационную высокоточную ракету доставили в Москву . Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.

Теперь о результатах работы на объекте «Хим Шиншар», где по американской версии якобы хранилось химическое оружие. Рудской напомнил: по утверждению представителей Пентагона , в наземные сооружения попали 22 ракеты. Но в Минобороны РФ по космическим снимкам зафиксировали не более семи попаданий. Подземное хранилище объекта «Хим Шиншар», как считают американские военные, поразили 7 ракет. По данным нашей разведки, зафиксировано всего лишь два попадания. При этом наибольший урон дорогостоящими и так называемыми «умными» ракетами нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью.

Всего в трех районах перехвата зоны ответственности за противовоздушную оборону Хомс сирийцы комплексами «Панцирь», «Оса», «БУК», С-125 и «Квадрат», по уточненным данным, сбили 20 ракет. Их фрагменты вчера показали журналистам. При этом Рудской отметил, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности — С-125, «Осой» и «Квадратом». Эти средства, по словам генерала, были восстановлены и модернизированы при участии наших специалистов. А минобороны Сирии после изучения результатов отражения ракетного удара уже внесло ряд изменений в систему ПВО страны. Кроме того, наши специалисты продолжат обучать местных военных и помогут им освоить новые средства противовоздушной обороны, поставки которых ожидаются в ближайшее время.