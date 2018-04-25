Ужесточено наказание за хищение средств с банковских счетов

Закон, ужесточающий уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов, подписал нынешний президент страны Владимир Путин . Отныне за кражу средств с чужих банковских счетов предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или принудительные работы до пяти лет при ограничении свободы до полутора лет.

Также соответствующим законом предусмотрены наказания в виде штрафа в размере 80 тыс. руб. или ограничения свободы до полутора лет.

Кроме этого, подняли срок лишения свободы за мошенничество с электронными средствами платежа, ранее максимально составлявший всего 4 месяца, теперь это будет период до трех лет.

«По нашим оценкам, ущерб от кибератак на российскую финансовую сферу за два года — второе полугодие 2015 г. — первое полугодие 2017 г. составил $118 млн Эта сумма складывается из следующих действий: хищения в интернет-банкинге у юридических лиц с использованием вредоносных программ составили $27 млн — падение за год — 35%; хищения в интернет-банкинге у физических лиц с использованием вредоносных программ — $375 тыс., рост за год — 144%; целевые атак на банки — $70 млн; хищения у физических лиц с Android-троянами — $ 20 млн», — цитирует comnews.ru тренера по компьютерной криминалистике Group-IB Анастасию Баринову