Алиев пригласил Эрдогана в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджеба Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан после внеочередных президентских выборов в Турции . Об этом Алиев заявил на пресс-конференции в Анкаре , где состоялось VII заседание азербайджано-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня, сообщает «Интерфакс»

«Азербайджан и Турция самые близкие партнеры. Вчера и сегодня я провел переговоры с моим турецким коллегой. Наши отношения имеют большие перспективы. Пользуясь случаем, я хочу пригласить Реджеба Тайипа Эрдогана в Азербайджан после внеочередных президентских выборов в Турции», — сказал Алиев.

Он отметил, что Азербайджан и Турция реализуют совместные крупные энергетические и транспортные проекты. По его словам, суммарные азербайджанские инвестиции в экономику Турцию оцениваются в $14 млрд, турецкие — в экономику Азербайджана — более $12 млрд

Внеочередные президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 24 июня.

Напомним, ранее президент Азербайджана провел переговоры с министром экономического развития России Максимом Орешкиным . В ходе встречи Алиев отметил, что взаимодействие между странами расширяется, товарооборот растет.

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