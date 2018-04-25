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Алиев пригласил Эрдогана в Азербайджан
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Алиев пригласил Эрдогана в Азербайджан 

Мир24 55 минут назад
Фото: Мир24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджеба Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан после внеочередных президентских выборов в Турции. Об этом Алиев заявил на пресс-конференции в Анкаре, где состоялось VII заседание азербайджано-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня, сообщает «Интерфакс».
«Азербайджан и Турция самые близкие партнеры. Вчера и сегодня я провел переговоры с моим турецким коллегой. Наши отношения имеют большие перспективы. Пользуясь случаем, я хочу пригласить Реджеба Тайипа Эрдогана в Азербайджан после внеочередных президентских выборов в Турции», — сказал Алиев.
Он отметил, что Азербайджан и Турция реализуют совместные крупные энергетические и транспортные проекты. По его словам, суммарные азербайджанские инвестиции в экономику Турцию оцениваются в $14 млрд, турецкие — в экономику Азербайджана — более $12 млрд
Внеочередные президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 24 июня.
Напомним, ранее президент Азербайджана провел переговоры с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. В ходе встречи Алиев отметил, что взаимодействие между странами расширяется, товарооборот растет.
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