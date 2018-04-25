Что произошло в стране и в мире за время пребывания Владимира Васильева в Дагестане?

В октябре 2017 года на самолете Москва Махачкала в дагестанскую столицу прибыл врио Главы региона Владимир Васильев . С назначения Васильева врио главы Дагестана прошло полгода и за этот, казалось бы, небольшой промежуток времени Васильев встревожил всю республику. Сначала громкими арестами и увольнениями, которых никто не ожидал, затем намерением вывести республику на новый экономический уровень. Но что же за эти полгода произошло интересного в стране и мире? Редакция Mirmol решила собрать воедино все события, произошедшие за это время. Итак, начнем … Октябрь 2017 года

1 октября

Несмотря на настойчивые призывы президента США Дональда Трампаигрокам НФЛ свернуть свою акцию протеста во время звучания гимна США, часть игроков проигнорировала просьбы Дональда Трампа и встала на колено во время гимна страны. Началась эвакуация 11 тыс. жителей острова Оба ( Вануату ) из-за извержения вулкана Манаро.

2 октября

Нобелевская премия по физиологии и медицинеза 2017 год присуждена Деффри Холлу, ‎ Майклу Росбашу ‎ Майклу Янгу за исследования молекулярных механизмов контроля циркадных ритмов. Новым генерал-губернатором Канадыстала астронавт Жюли Пейетт.

3 октября

Нобелевская премия по физикеза 2017 год присуждена Райнеру Вайссу Барри Бэришу и Кипу Торну за вклад в создание детектора LIGO. Профсоюзы в Каталонииобъявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией. Прошла церемония вручения российской телевизионной премии ТЭФИ.

4 октября

Нобелевская премия по химииза 2017 год присуждена Жаку Дубошету, Иоахиму Франку и Ричарду Хендерсону за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе. Король Саудовской АравииСалман Аль Сауд впервые в истории совершил визит в Россию . Премьер-министром Монголиистал Ухнаагийн Хурэлсух. Он сменил Жаргалтулгына Эрдэнэбата, которому парламент вынес вотум недоверия. Судан разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей

5 октября

Нобелевская премия по литературеза 2017 год присуждена Кадзуо Исигуро, британскому писателю японского происхождения, «который в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром». Увольнения губернаторов в России: президент России освободил Вадима Потомскогоот должности губернатора Орловской области

6 октября

Нобелевская премия мираза 2017 год присуждена Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN). Верховная рада Украинына год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

9 октября

Нобелевская премия по экономикеза 2017 год присуждена Ричарду Талеру из США. В Барселонепрошёл многотысячный митинг сторонников единства Испании . Увольнения губернаторов в России: президент России освободил Виктора Назароваот должности губернатора Омской области

10 октября

11 октября

В Кениипрошли массовые протесты политической оппозиции против нарушений на выборах, 37 человек погибло.

12 октября

В России прошла презентация новых купюр номиналами 200 и 2000 рублей. В Либерии прошёл первый тур всеобщих выборов, на которых граждане страны избирали президентаи депутатов Палаты представителей. По итогам первого тура президентских выборов лидирует Джордж Веа — известный либерийский футболист, обладатель «Золотого мяча» 1995 года. Второе место занимает Джозеф Бокай, действующий вице-президент страны. Второй тур президентских выборов пройдёт в ноябре 2017 года. Увольнения губернаторов в России: освобождён от должности губернатора Псковской области Андрей Турчак Госдепартамент СШАнаправил официальное уведомление о выходе из ЮНЕСКО , причиной отказа от членства называется антиизраильская позиция организации.

14 октября

Грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвалсяна одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу «Сафари», 276 погибших.

16 октября

Активист Пётр Павленский , получивший политическое убежище во Франции, задержан за поджог двери центрального банка Франции . Свои действия он объяснил тем, что хотел вызвать «революционный пожар по всему миру». На Мальтев результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая занималась расследованием связей местных политиков с опубликованными ранее панамскими документами Гильдия продюсеров Америкиединогласно исключила из числа своих участников известного кинопродюсера Харви Вайнштейна , оказавшегося в центре громкого скандала, связанного с сексуальными домогательствами.

17 октября

Президент ФилиппинРодриго Дутерте заявил, что город Марави, в котором с мая продолжаются бои с боевиками «Исламского государства», полностью освобождён. Россия ввела санкции против КНДР.

18 октября

Великобритании прошла церемония вручения Букеровской премии, её обладателем стал Джордж Сондерс, представивший на суд жюри свой дебютный роман «Линкольн в бардо».

19 октября

Власти Испании объявили о начале подготовки к лишению Каталонииавтономного статуса, задействовав 155-ю статью Конституции Испании.

20 октября

Президиум Высшей аттестационной комиссиисохранил за министром культуры Владимиром Мединским докторскую степень по истории за его диссертацию.

21 октября

Испанское правительство приняло решение приостановить автономныйстатус Каталонии. Данное решение должен утвердить Сенат Испании, заседание которого планируется провести 27 октября 2017 года.

22 октября

Президент ЧехииМилош Земан заявил, что намерен поручить создание нового правительства страны Андрею Бабишу , чья партия ANO 2011 выиграла парламентские выборы. Правящая коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто» обеспечила конституционное большинство на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии . Поддерживаемые СШАформирования арабско-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) объявили о получении полного контроля над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии Аль-Омар недалеко от границы с Ираком . Больше половины избирателей (50,1%) проголосовали на референдуме о признании автономией итальянской области Венетона севере страны.

23 октября

Мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэрножом в горло.

24 октября

Конституционный суд Молдавиивременно отстранил от исполнения президентских обязанностей Игоря Додона , из-за его отказа назначить министром обороны Евгения Стурзу, предложенного парламентом.

25 октября

Представители властей Иракского Курдистанапредложили отложить независимость региона и активизировать усилия по урегулированию кризиса в отношениях с Багдадом посредством диалога. Президент России Владимир Путинпомиловал осуждённых заместителей руководителя «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Завершился XIX съездкомпартии Китая Си Цзиньпин переизбран на второй срок на пост Генерального секретаря ЦК КПК, а «Мысли Си Цзиньпина» включены в устав КПК.

26 октября

Вашингтон опубликовал в базе Национального управления архивов и документации2 891 документ по делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди

27 октября

Парламент Каталониипроголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаевподписал указ о поэтапном переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

28 октября

Войска Турциипересекли границу Ирака и заняли гору Кокозер, очистив её от солдат Рабочей партии Курдистана

30 октября

Экс-главе предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафортувыдвинуты обвинения в отмывании денег и сговоре против США. Президент России открыл в Москве мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена скорби». Парламент Каталонии, распущенный указом премьер-министра Испании Мариано Рахоя , согласился с таким решением и прекратил свою работу до проведения досрочных выборов.

31 октября

Конституционный суд Испаниианнулировал декларацию о независимости Каталонии. Гражданин УзбекистанаСайфулло Саипов совершил теракт в Нью-Йорке . На месте погибли 6 человек, также 2 человека скончались от ран в больницах. Сервис Netflixи телестудия Media Rights Capital заморозили производство шестого сезона сериала «Карточный домик» после скандала вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси

Ноябрь 2017 года

1 ноября

В России вступил в силу закон о запрете доступа к заблокированным сайтам посредством анонимайзеров.

4 ноября

Премьер-министрЛивана Саад Харири , находясь в Саудовской Аравии , объявил об уходе в отставку, заявив в телеобращении, транслируемом каналами «Al Mustaqbal» и «Al Arabiya», что делает это из опасений за свою жизнь, он также обвинил Иран в том, что он «сеет страх и разрушение» в соседних странах.

5 ноября

Международная группа ученых описала на Суматре новый вид человекообразных обезьян — тапанульского орангутана (Pongo tapanuliensis), до этого новый вид крупных гоминид — карликовый шипанзе бонобо— был описан почти 90 лет назад. Бывший военный Девин Келли застрелил26 человек в церкви техасского городка Сазерленд-Спрингс, после чего покончил с собой. Произошла масштабная утечкафинансовых документов, которая раскрыла информацию об активах и собственности политиков и других публичных деятелей, а также о финансовых махинацияхкрупных международных компаний.

6 ноября

Казани прошёл организованный Всетатарским общественным центроммитинг в поддержку обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана . Президент России Владимир Путин внёс законопроект о наделении Росгвардииполномочиями по обеспечению безопасности глав регионов и иных лиц.

7 ноября

Отмечался столетний юбилей Октябрьской революции. В Саудовской Аравиив рамках объявленной накануне борьбы с коррупцией произведены аресты 11 принцев, в том числе одного из богатейших людей мира аль-Валид ибн Талал Аль Сауда.

9 ноября

Согласно приказу Папы Римского Франциска , был введён запретна продажу сигарет и табака в магазинах беспошлинной торговли и супермаркетах Ватикана

11 ноября

Бывшему владельцу Черкизовского рынка, мультимиллионеру Тельману Исмаиловупредъявлены обвинения в организации убийства. IBMсоздала прототип мощнейшего процессора с 50 квантовыми разрядами. В ходе визита Дональда Трампав Пекин был подписан меморандум об участии китайской стороны в развитии проекта Alaska LNG по доставке сжиженного газа в КНР из США.

12 ноября

На границе Иранаи Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3.

13 ноября

Совет ЕСпринял решение ввести ограничительные меры в адрес Венесуэлы , в частности, запрет на ввоз оружия или материалов, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

14 ноября

Российским и итальянским учёным впервые удалось подтвердить наблюдениями сжатие белых карликов.

15 ноября

В Хабаровском краепри заходе на посадку разбился пассажирский самолет L-410, следовавший из Хабаровска в Нелькан. В Зимбабвеарестован президент страны Роберт Мугабе , правивший ей с 1980 года. Военные вывели на улицы столицы танки и захватили гостелекомпанию ZBC. Песня Fratelli d’Italiaофициально стала гимном Италии

16 ноября

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’sв Нью-Йорке. Принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картина была продана за $450 312 500 В США стартовала презентация нового изобретения Илона Маска— первого электрического грузовика Tesla Semi.

17 ноября

В Атлантике пропала аргентинскаяподлодка «Сан-Хуан» В Калифорнии прошла первая в мире процедура по «редактированию» геномавзрослого человека прямо внутри его тела.

20 ноября

Астрономами был описан 1I/Оумуамуа— первый межзвёздный объект, пролетевший через солнечную систему.

21 ноября

Центр Лугансказаняли неизвестные люди в военной форме без знаков отличия.

22 ноября

Международный трибунал по бывшей Югославииприговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению. Осуждённый был признан виновным, в том числе, в геноциде мусульман в Сребренице и захвате сотрудников ООН . В США Федеральная комиссия по связиопубликовала законопроект, который отменяет практически все принципы сетевой нейтральности, зафиксированные в законе времен Обамы.

24 ноября

Рядом с ветровой электростанцией в Хорнсдейле (Южная Австралия) компания Tesla построила крупнейшую в мире литий-ионную батарею, которая способна в течение часа обеспечивать энергией 30 тыс. зданий. Президентом Зимбабве стал Эммерсон Мнангагва, бывший вице-президент страны. Джефф Безос , основатель com, признан самым богатым человеком Земли с состоянием 100 миллиардов. В результате атаки террористов на мечетьв египетском посёлке Бир-эль-Абд погибли более 300 человек.

25 ноября

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республикипринял отставку бывшего главы ЛНР Плотницкого и назначил и. о. главы ЛНР Леонида Пасечника

26 ноября

На Балипроснулся вулкан Агунг, тысячи туристов и местных жителей эвакуированы. На детском Евровидениипобедила россиянка Полина Богусевич

28 ноября

Цена биткойнавпервые превысила 10000 долларов. Второй запуск с космодрома Восточный, стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат»и космическим аппаратом «Метеор-М» для гидрометеорологических наблюдений, запуск оказался неудачным.

29 ноября

КНДРиспытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». Бразильский футбольный клуб «Гремио»победил аргентинский «Ланус» во втором матче финала Кубка Либертадорес 2017 года и в третий раз в истории стал обладателем трофея Заместитель помощника госсекретаря Джон МакКаррикзаявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода «Турецкий поток».

30 ноября

Новый ледокол « Илья Муромец »передан Северному флоту ВМФ РФ. Норвежская полициярассказала о результатах масштабного расследования, касающегося массовых случаев сексуального насилия в Тюсфьорде, небольшом муниципалитете на севере страны, полицейские узнали о более чем 150 преступлениях, совершенных на протяжении нескольких десятков лет. Компания Sanofi, единственный производитель вакцины против лихорадки денге, выступила с заявлением, что эта вакцина может иметь серьёзные побочные последствия, Министерство здравоохранения Филиппинв экстренном порядке приостановило программу вакцинации школьников, через которую уже прошли более 730 тысяч детей.

Декабрь 2017 года

1 декабря

В Москве состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 В Москве начался 3 национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флиннпризнал себя виновным в даче ложных показаний ФБР

3 декабря

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссыоказались первыми людьми в мире, чей известный запас биткойнов превысил миллиард долларов.

4 декабря

Экс-президент ЙеменаАли Абдалла Салех погиб в результате нападения мятежников-хуситов. Фотографа Даниила Ткаченко, получившего известность благодаря снимкам с горящими деревнями, заподозрили в уничтожении уникальной архангельской деревни Кучепалды.

5 декабря

Верховный суд СШАсчёл законным указ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну гражданам Ирана, Чада, Ливии Сомали , Сирии и Йемена . В Анахайме (США) завершился Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2017. Конституционный суд Австриипринял постановление, которое с 2019 года легализует однополые браки в Австрии . Международный олимпийский комитетрешил, что сборная России не сможет выступать под своим флагом на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Украинская полициязадержала бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили , однако его сторонники силой освободили своего лидера из-под ареста.

6 декабря

Суд французского города Экс-ан-Провансотказался арестовывать российского сенатора Сулеймана Керимова , подозреваемого в отмывании денег и уклонении от налогов, однако увеличил сумму залога с 5 до 40 миллионов евро. Президент России Владимир Путинобъявил о своем участии в выборах 2018 года. В Финляндиисостоялось празднование 100-летия провозглашения независимости. Президент США Дональд Трампзаявил, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту США подготовить физический перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

7 декабря

8 декабря

Ливанская певица Хиба Таваджистала первой женщиной-музыкантом, которой позволили выступить в Саудовской Аравии.

9 декабря

Иракобъявил о полном освобождении своей территории от боевиков Исламского государства

11 декабря

Президент России прибыл на российскую авиабазу Хмеймим, где объявил о выводе из Сирии российской группировки войск. Власти Саудовской Аравиизаявили, что с марта 2018 года снимают 35-летний запрет на работу кинотеатров. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении программы исследований Луны.

13 декабря

Национальный реестр кинофильмов СШАназвал очередные 25 фильмов, которые признали национальным достоянием, в список вошли такие киноленты, как «Титаник», «Супермен», «Крепкий орешек», а также мультфильм «Дамбо». Кандидат от демократов Даг Джонсодержал неожиданную победу на довыборах в сенат в консервативном южном штате Алабама, обойдя республиканца Роя Мура. Спустя неделю после решения США признать Иерусалим, палестинское движение ХАМАСобъявило о начале третьей интифады. Международная организация по стандартизацииприняла решение о признании черногорского языка и отделении его от сербского.

14 декабря

Федеральная комиссия по вопросам регулирования связи СШАс перевесом в один голос проголосовала за отмену принципа сетевого нейтралитета. The Walt Disney Companyобъявил о покупке 21st Century Fox за 52,4 миллиарда долларов. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих человек, которых следствие связывает с предполагаемыми подготовителями терактов, по словам Владимира Путина, информацию о готовящихся атаках российская сторона получила от ЦРУ

15 декабря

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаевприговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей. Открыты первыеэкзопланеты методом глубокого машинного обучения. Вышел фильм «Звёздные войны: Последние джедаи», занявший второе место в рейтинге фильмов, принесших наибольшую прибыль в Канаде и США в первые дни после премьеры.

16 декабря

Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, обыграв в финале бразильский «Гремио» со счётом 1:0.

18 декабря

Министерство обороны США опубликовало видео, на котором американские военные самолеты преследуют неопознанный летающий объект. В штате Вашингтонскоростной пассажирский состав сошёл с рельсов, когда проходил по мосту над оживленным шоссе, не менее 77 человек пострадали.

20 декабря

Генассамблея ООНосудила присоединение Крыма к России и нарушение прав человека в регионе.

21 декабря

22 декабря

Три партии, выступающие за независимость Каталонии, получили большинство — 70 из 135 мест — на выборах в местный парламент. Власти Великобритании подтвердили, что в ходе Брекситабудут возвращены классические синие британские паспорта, их выпуск назначен на октябрь 2019 года.

23 декабря

Выборы президента России:

24 декабря

Глава государства ПеруПедро Кучински помиловал Альберто Фухимори, экс-президента Перу , который отбывал 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления. В Китае самый крупный из современных самолётов-амфибий AVIC AG600совершил свой первый полёт.

25 декабря

Гватемаластала второй после США страной, объявившей о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, признавая таким образом последний столицей Израиля.

26 декабря

В Либерии завершился второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства соревновались сенатор Джордж Веаи вице-президент Джозеф Боакай.

27 декабря

Вскоре после вывода на орбиту потеряна связь с запущенным с космодрома «Байконур» первым ангольскимспутником «Ангосат-1». В магазине на Кондратьевском проспектев Петербурге произошёл взрыв, от которого пострадали 13 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. На линии разграничения в районе Горловкив Донецкой области произошёл самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными между украинской стороной и самопровозглашёнными республиками Донбасса.

28 декабря

Серия стихийных протестовначалась в городах Ирана.

31 декабря

В пригороде Денверав Хайглендс Ранч, в одном из домов на бульваре Колорадо, обстреляны прохожие и полицейские. Есть раненые.

Январь 2018 года

1 января

В должность президента Швейцариивступил Ален Берсе. Россияначала председательство в ЕАЭС . Болгарияначала председательство в Евросоюзе.

2 января— Конституционный суд Молдавии принял решение временно приостановить полномочия президента Игоря одона Дна время подписания указа об утверждении кандидатур министров и вице-премьеров. 5 января— Конституционный суд Молдавии принял решение временно приостановить полномочия президента Игоря Додона на время подписания закона о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России. 8 января— в должность вступила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон. 9—13 января— чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин в Чэндэ (КНР). Победу одержала сборная Швеции . 12 января— в должность вступил генерал-губернатор Сент-Люсии Невилл Сенак. 12—13 января— первый тур президентских выборов в Чехии . Во второй тур вышли действующий президент Милош Земан Иржи Драгош 16 января— один из лидеров косовских сербов, глава движения «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит в Косовска-Митровице (Северное Косово). 22 января— в должность вступил президент Либерии Джордж Веа. 26—28 января— второй тур президентских выборов в Чехии. Победу одержал Милош Земан. 28 января

президентские выборыв Финляндии . очередная всероссийская акция протестов в ходе так называемой «забастовки избирателей» под предводительством оппозиционера Алексея Навального; поводом стал недопуск Навального к регистрации кандидатом на президентских выборахиз-за непогашенной судимости.

28 января—4 февраля— чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске (Россия) и Харбине (Китай).

Февраль 2018 года

1 февраля

Запуск с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1а». Выведено два космических аппарата «Канопус-В». Вслед за Кувейтом , Катароми Арабскими Эмиратами, Иордания разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей. ФСБ Россиив Нижнем Новгороде ликвидировала террориста «Исламского государства», готовившего теракт в день президентских выборов.

2 февраля— США представили новую ядерную доктрину, в котором отмечены главные ядерные угрозы. В список ввели Россию, Китай, Иран и Северную Корею. 3 февраля— в сирийской провинции Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса сбит террористами российский самолёт-штурмовик Су-25. Лётчик Роман Филипов , управлявший самолётом, посмертно представлен к званию Героя России. 6 февраля— состоялся первый тестовый полёт американской ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon Heavy. 9—25 февраля— Зимние Олимпийские игры 2018 (Пхёнчхан, Республика Корея). 11 февраля— самолёт Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск , разбился в Подмосковье . На борту самолёта находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. 14 февраля

президент ЮАР Джейкоб Зумаподал в отставку. Стрельба в средней школе Марджори Стоунман Дуглас, погибло 17 человек,14 госпитализированы.

15 февраля

избран новый президент ЮАР Сирил Рамапоса. произошло частное солнечное затмение, которое можно было увидеть в Антарктиде и Южной Америке.

18 февраля

терактв Кизляре : местный житель расстрелял прихожан храма, возвращавшихся после службы; 5 погибших, 4 раненных. самолет ATR 72-200, выполнявший рейс из Тегеранав Ясудж, врезался в гору Дена в горной системе Загрос под городом Семиром в остане Исфахан. Погибли все находившиеся на борту: 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Март 2018 года

1 марта— запуск из Гвианского космического центра ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическим аппаратом O3b F4. 2 марта— парламент Армении избрал президентом бывшего премьер-министра Армена Саркисяна (Саркисян стал первым президентом Армении, выбранным голосованием в парламенте, согласно принятым по результатам референдума 2015 года поправкам к Конституции страны). 4 марта

парламентские выборы в Италии. инцидентс отравлением бывшего британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в городе Солсбери, приведший к геополитическому разрыву дипломатических отношениймежду Россией и Великобританией.

6 марта— авиакатастрофа Ан-26 ВВС РФ вблизи авиабазы Хмеймим; все 39 человек на борту погибли. 7 марта

вертолетПограничной службы ФСБ РФ в Чечне задел лопастями землю и упал в ущелье; 6 человек погибли, 1 ранен. в Афганистаневзорвался автомобиль, 2 человека погибли, 10 ранены.

Апрель 2018 года

4—15 апреля— Игры Содружества (Голд-Кост, Австралия ). 8 апреля— всеобщие выборы в Венгрии . 9 апреля— вступил в должность президент Армении Армен Саркисян. 11 апреля

14 апреля— серия ракетных ударов коалиции США, Великобритании и Франции по ряду военных и гражданских объектов в Сирии, совершённых как ответ на возможную химическую атаку, совершённую в городе Дума в Восточной Гуте (Россия расценивает эти события как агрессивное нападение). 15 апреля— президентские выборы в Черногории . 19—29 апреля— Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2018 в Челябинске Магнитогорске (Россия). 19 апреля— глава Госсовета Кубы Рауль Кастро ушёл в отставку; новым главой государства стал Мигель Диас-Канель.

Фото: capost.media