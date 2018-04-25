Супруга Ивана Урганта не смогла скрыть округлившийся живот даже под свободным нарядом

Вместе Ургант и Кикнадзе уже воспитывают двоих общих дочерей — Нину и Валерию. Также у супруги юмориста и телеведущего есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика.

В интервью Teleprogramma.pro Иван рассказывал, что старается уделять воспитанию детей как можно больше времени. Девочки находятся уже в таком возрасте, когда понимают, чем занимается их отец, и осознают его популярность. Но Ургант утверждает, что старается им не позволять гордиться этим фактом. «Я прижигаю это все сразу каленым железом, говорю: не смей!» — рассказывал он.

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Слухи о том, что супруги ждут пятого ребенка ходили уже давно и, похоже, нашли подтверждение. На премьере фильма «Знаешь, мама, где я был?» жена Ивана Урганта появилась в свободном брючном костюме, который дополнила черным топом. Несмотря на довольно свободный жакет, многие из присутствующих смогли рассмотреть изменения в фигуре Кикнадзе . Фотография с мероприятия также была опубликована в соцсети Instagram, где пользователи принялись поздравлять Урганта со скорым пополнением. Сам ведущий, как и ожидалось, слухи о личной жизни предпочитает не комментировать.

Изменения в фигуре Натальи Кикнадзе заметили многие/Фото: Instagram

Напомним, Иван и Наталья вместе учился в школе. Именно Кикнадзе и была его первой любовью, но прежде чем они поженились, Наталья прожила в браке с другим мужчиной. Женат на девушке по имени Карина был и Ургант, однако брак пары долго не продлился.