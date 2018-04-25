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Контроль за расходами на ФЦП развития Карелии усилят казначейским сопровождением
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Контроль за расходами на ФЦП развития Карелии усилят казначейским сопровождением 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 апреля. /ТАСС/. Федеральное казначейство проконтролирует расходы на мероприятия федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», на которую с 2018 года планируют ежегодно выделять субсидии по 3 млрд рублей. Это позволит обеспечить большую прозрачность и контроль за расходами бюджетных денег, сообщила в среду ТАСС министр финансов республики Елена Антошина.
"В этом году будет запущен новый инструмент повышения контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. Правительство республики вышло с инициативой в правительство Российской Федерации об определении Карелии пилотом в апробации полноценного казначейского сопровождения в регионе. Это особо значимо в условиях, когда республике предусмотрено ежегодное предоставление субсидии из федерального бюджета в объеме 3 млрд рублей на реализацию мероприятий ФЦП", — сказала Елена Антошина.
Министр пояснила, что казначейское сопровождение позволит проконтролировать движение и расходование денег по госконтрактам от 10 млн рублей. Инспектироваться будут ФЦП развития республики, адресная инвестиционная программа, расходы на ремонт дорог и покупку медицинских препаратов. «Эти направления будут контролироваться управление федерального казначейства от подачи заявки на финансирование до исполнителя работ и услуг», — уточнила Антошина.
Она отметила, что сопровождение казначейства вводится, «чтобы все средства до копейки тратились по назначению». «Будет контролироваться не только основной подрядчик, но и субподрядчики. На любом этапе финансирования мы будем видеть, куда идут деньги. Это позволит обеспечить большую прозрачность и контроль за расходованием бюджетных средств», — сказала Антошина.
19 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков на сессии карельского парламента сказал, что в 2018 году ФЦП развития региона актуализировали с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития республики. В программу, в частности, включили строительство современного аэровокзала в аэропорту Петрозаводска. «Те средства, которые мы имеем возможность в ближайшие годы вложить в инфраструктуру, в социальную сферу, должны стать серьезным импульсом дальнейшего развития Карелии», — отметил Парфенчиков.
ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» в 2015 году одобрена правительством России. Ее цель — развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы — повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития.
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