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Угрожают и портят имущество. Крупнейший ТЦ Ямала чуть не закрыли из-за бывшего владельца
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Угрожают и портят имущество. Крупнейший ТЦ Ямала чуть не закрыли из-за бывшего владельца 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пресс-службе «НОрда» *запрещены в РФ">орда» рассказали, что люди вламываются в торговый центр, мешают работе, наносят ущерб имуществу и отключают пожарную сигнализацию. Кроме того, на протяжении двух недель в адрес сотрудников УК «Норд» поступают угрозы. В связи с этим было решено закрыть «Солнечный», так как действия граждан угрожают безопасности посетителей и арендаторов.
УК «Норд» уже направила официальные обращения губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину и начальнику УМВД РФ по ЯНАО генерал-майору полиции Александру Удовенко.
Однако сегодня, по словам очевидцев, ТЦ работает. Владельцы бутиков утверждают, что им никто ничего не объяснил и даже не извинился.
Владелец ТРЦ — компания «Анкор Девелопмент» — сейчас проходит процедуру банкротства. Два бизнесмена поругались в ходе строительства и не смогли погасить взятый кредит. В рамках банкротства собственника «Солнечного» управлять торговым центром пригласили УК «Норд».
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