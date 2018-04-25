Угрожают и портят имущество. Крупнейший ТЦ Ямала чуть не закрыли из-за бывшего владельца

В пресс-службе «НОрда» *запрещены в РФ ">орда» рассказали, что люди вламываются в торговый центр, мешают работе, наносят ущерб имуществу и отключают пожарную сигнализацию. Кроме того, на протяжении двух недель в адрес сотрудников УК «Норд» поступают угрозы. В связи с этим было решено закрыть «Солнечный», так как действия граждан угрожают безопасности посетителей и арендаторов.

Однако сегодня, по словам очевидцев, ТЦ работает. Владельцы бутиков утверждают, что им никто ничего не объяснил и даже не извинился.

Владелец ТРЦ — компания «Анкор Девелопмент» — сейчас проходит процедуру банкротства. Два бизнесмена поругались в ходе строительства и не смогли погасить взятый кредит. В рамках банкротства собственника «Солнечного» управлять торговым центром пригласили УК «Норд».