Арбитраж объединил иски «Юнипро» и «Системного оператора» к ФАС по делу о Березовской ГРЭС

Ранее «Юнипро» и «Системный оператор» подали исковые заявления в арбитражный суд Москвы на решение ФАС. Суд принял к рассмотрению оба заявления и назначил дату предварительных заседаний по иску «Юнипро» на 25 апреля, по иску «Системного оператора» на 7 мая.

В среду в рамках предварительного заседания по делу «Юнипро» против ФАС представители генерирующей компании, «Системного оператора» и Минэнерго , привлеченных к этому делу в качестве третьих лиц, высказывались против объединения двух дел. В частности, из-за разного состава третьих лиц по искам «Юнипро» и «Системного оператора» к ФАС и разные предметы обжалования. Так, «Юнипро» в суде пытается обжаловать все решение ФАС, признавшего компанию и «Системного оператора» виновными в нарушении закона о конкуренции после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС. А «Системный оператор» в своем исковом заявлении пытается через суд обжаловать только те пункты, которые касаются только его, отметили стороны в суде.

Представители ФАС в суде выступали за объединение двух дел.

"Само по себе объединение дел ни хорошо и ни плохо. Мы лишь обращали внимание суда на то, что у этих дел разный предмет и каждый из судей, рассматривая свою сферу так или иначе пришел бы к какому-то справедливому и объективному результату. Объединение дел очевидно усложняет эту задачу суда. Судье объективно будет сложнее разобраться во всех хитросплетениях", — сообщил журналистам по итогам предварительного заседания старший юрист компании White&Case Антон Васин

White&Case представляет интересы «Юнипро» в суде.

Суть дела

ФАС возбудила в июне 2017 года дело из-за недоставки мощности с Березовской ГРЭС на 1 млрд руб. По информации ведомства, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 года. «Юнипро» прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату с потребителей.

"Те деньги, которые были получены компанией, получались в строгом соответствии с нормами законодательства. И без пересмотра законодательства, на наш взгляд, сделать вывод о том, что компания не имела оснований, не имела право на эти деньги говорить не приходится", — сказал Васин, комментируя получение «Юнипро» 1 млрд руб. в виде платежей по ДПМ.

Размер штрафа для «Юнипро» и «Системного оператора» ФАС еще не рассчитала.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.