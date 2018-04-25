Учёные на Ямале пробурят бугор пучения. Это поможет прогнозировать образование воронок

Одной из приоритетных задач ямальской науки в Год экологии стало изучение негативного влияния изменений вечной мерзлоты.

Динамика криолитозоны под влиянием изменений климата была вызвана, в том числе аномально жаркими летними периодами 2015-16-17 годов, что доставляло определённые сложности. Самая очевидная — это воронки газового выброса, которые в 2017 году образовались вновь. Об этом сегодня, 25 апреля, директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский сообщил на пресс-конференции, посвящённой экологии.

Он рассказал, что на Ямале объединились усилия компаний ТЭК, академической и региональной науки, чтобы от фундаментальных исследований, достаточно скурпулёзно ведущихся на протяжении последних лет, перейти к практической части. Их единое мнение сегодня таково: нужно в ближайшее время, в этом году или следующем, перейти к операции по бурению одного из бугров пучения, из которых образовываются воронки, чтобы чётко представлять механизмы его возникновения.

«Сейчас мы можем фиксировать только уже произошедшее событие, сформировав с компаниями «Ямал СПГ», « Газпром добыча Надым », Академией наук сеть мониторинга центральной части полуострова Ямал, — пояснил Алексей Титовский. — Она позволяет видеть, где такие события происходят, но, к сожалению, мы не можем дать прогноз, и никто сегодня не может, потому что механизмов таких пока нет. Но если мы проведём достаточно сложные процедуры по вскрытию, бурению бугров, то, возможно, приблизимся к системе раннего оповещения.