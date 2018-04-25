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Учёные на Ямале пробурят бугор пучения. Это поможет прогнозировать образование воронок
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Учёные на Ямале пробурят бугор пучения. Это поможет прогнозировать образование воронок 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Одной из приоритетных задач ямальской науки в Год экологии стало изучение негативного влияния изменений вечной мерзлоты.
Динамика криолитозоны под влиянием изменений климата была вызвана, в том числе аномально жаркими летними периодами 2015-16-17 годов, что доставляло определённые сложности. Самая очевидная — это воронки газового выброса, которые в 2017 году образовались вновь. Об этом сегодня, 25 апреля, директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский сообщил на пресс-конференции, посвящённой экологии.
Он рассказал, что на Ямале объединились усилия компаний ТЭК, академической и региональной науки, чтобы от фундаментальных исследований, достаточно скурпулёзно ведущихся на протяжении последних лет, перейти к практической части. Их единое мнение сегодня таково: нужно в ближайшее время, в этом году или следующем, перейти к операции по бурению одного из бугров пучения, из которых образовываются воронки, чтобы чётко представлять механизмы его возникновения.
«Сейчас мы можем фиксировать только уже произошедшее событие, сформировав с компаниями «Ямал СПГ», «Газпром добыча Надым», Академией наук сеть мониторинга центральной части полуострова Ямал, — пояснил Алексей Титовский. — Она позволяет видеть, где такие события происходят, но, к сожалению, мы не можем дать прогноз, и никто сегодня не может, потому что механизмов таких пока нет. Но если мы проведём достаточно сложные процедуры по вскрытию, бурению бугров, то, возможно, приблизимся к системе раннего оповещения.
Также директор департамента выделил проект по мониторингу несущих способностей грунтов или фундаментов зданий, которые также страдают от изменений температур. С коллегами из профильных ведомств определено несколько объектов в Салехарде, по периметру которых были установлены термодатчики. Сегодня они ведут мониторинг изменения температур вечной мерзлоты с тем, чтобы фиксировать, в какие периоды и на какую глубину происходит оттаивание, и каким образом эти процессы тормозить.
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