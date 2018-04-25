СМИ узнали о переговорах держателей бондов UC Rusal с минфином США

Санкции против UC Rusal Олега Дерипаски в том числе предусматривают обязательство американских инвесторов избавиться от бумаг компании до 7 мая. Однако держатели бондов ирландской «дочки» на $1,6 млрд не могут продать бумаги, поскольку компания-эмитент не включена в генеральную лицензию №13 минфина США.

По данным агентства, инвесторы провели встречи с OFAC (департамент минфина по контролю за иностранными активами) и попросили чиновников разрешить торги бумагами до и после 7 мая.

Ранее минфин США пошел на смягчение ограничений в отношении UC Rusal: контрагентам дали дополнительное время для прекращения сотрудничества с компанией до 23 октября. Также ведомство сообщило о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Послабления минфина не предполагают разморозку активов лиц, оказавшихся под санкциями и заблокированных к 23 апреля. Однако UC Rusal может использовать деньги для технического обслуживания и сворачивания деятельности, следует из документа.