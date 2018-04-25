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СМИ узнали о переговорах держателей бондов UC Rusal с минфином США
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СМИ узнали о переговорах держателей бондов UC Rusal с минфином США 

Ведомости 1 час назад
Владельцы облигаций UC Rusal на $1,6 млрд просят минфин США ослабить ограничения в отношении бумаг попавшей под санкции компании для возможности выхода из актива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Санкции против UC Rusal Олега Дерипаски в том числе предусматривают обязательство американских инвесторов избавиться от бумаг компании до 7 мая. Однако держатели бондов ирландской «дочки» на $1,6 млрд не могут продать бумаги, поскольку компания-эмитент не включена в генеральную лицензию №13 минфина США.
По данным агентства, инвесторы провели встречи с OFAC (департамент минфина по контролю за иностранными активами) и попросили чиновников разрешить торги бумагами до и после 7 мая.
Ранее минфин США пошел на смягчение ограничений в отношении UC Rusal: контрагентам дали дополнительное время для прекращения сотрудничества с компанией до 23 октября. Также ведомство сообщило о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Послабления минфина не предполагают разморозку активов лиц, оказавшихся под санкциями и заблокированных к 23 апреля. Однако UC Rusal может использовать деньги для технического обслуживания и сворачивания деятельности, следует из документа.
Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) — в долларах. Санкции отрезают компанию от финансовой системы США, а контрагентам запрещают вести с ней деловые отношения.
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