Ленобласть в шоколаде. Как оценили отчёт Дрозденко депутаты областного Закса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 24 апреля выступил на закрытом от прессы заседании Законодательного собрания региона с отчетом о деятельности областного правительства в 2017 году. Ivbg.ru связался с тремя депутатами, которые выслушали послание, и попросил их лично оценить инициативы и планы на будущее, прозвучавшие из уст губернатора.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе послания Дрозденко отметил, что минувший год для экономики Ленобласти был позитивным: по его итогам валовый региональный продукт составил 1 трлн рублей. Положительная динамика в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве позволила добиться роста реальной заработной платы ленинградцев на 3,4%, а ее средний уровень составил без малого 39 тыс. рублей.

По его словам, регион выполнил все целевые показатели «майских» указов Президента РФ по зарплатам бюджетников, а также принял социальный кодекс — свод законов, предусматривающий переход на оказание мер соцподдержки исходя из критериев нуждаемости. По просьбе ivbg.ru депутаты, которые присутствовали на обращении губернатора, поделились своими мыслями и мнениями об услышанном.