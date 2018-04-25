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Ленобласть в шоколаде. Как оценили отчёт Дрозденко депутаты областного Закса
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Ленобласть в шоколаде. Как оценили отчёт Дрозденко депутаты областного Закса 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 24 апреля выступил на закрытом от прессы заседании Законодательного собрания региона с отчетом о деятельности областного правительства в 2017 году. Ivbg.ru связался с тремя депутатами, которые выслушали послание, и попросил их лично оценить инициативы и планы на будущее, прозвучавшие из уст губернатора.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе послания Дрозденко отметил, что минувший год для экономики Ленобласти был позитивным: по его итогам валовый региональный продукт составил 1 трлн рублей. Положительная динамика в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве позволила добиться роста реальной заработной платы ленинградцев на 3,4%, а ее средний уровень составил без малого 39 тыс. рублей.
По его словам, регион выполнил все целевые показатели «майских» указов Президента РФ по зарплатам бюджетников, а также принял социальный кодекс — свод законов, предусматривающий переход на оказание мер соцподдержки исходя из критериев нуждаемости. По просьбе ivbg.ru депутаты, которые присутствовали на обращении губернатора, поделились своими мыслями и мнениями об услышанном.
Другой член фракции "Справедливая Россия", Александр Перминов, также отметил, что послание губернатора было всеобъемлющим, однако самой большой проблемой он видит опять-таки принятие социального кодекса в недоработанном виде.
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