«Метрострой» и «Титан-2» заключили мировое соглашение по контракту на Ленинградскую АЭС-2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Субподрядчик строительства Ленинградской АЭС-2 в Сосновом бору петербургская компания «Метрострой» и генеральный подрядчик строительства «Концерн Титан-2» заключили мировое соглашение по контракту на атомную электростанцию. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе «Метростроя».

"Финансовый спор между ОАО «Метрострой» и АО «Концерном Титан-2» завершился: компании подписали мировое соглашение, в котором определили порядок взаиморасчетов", — сказано в сообщении. Подробности соглашения не раскрываются.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривался ряд исков между компаниями, которые касались спора по работам на Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору. ОАО «Метрострой» в качестве субподрядчика концерна занималось возведением градирни и здания реактора энергоблоков № 1 и № 2. По мнению генподрядчика, субподрядчик не выполнил в срок необходимые работы. Сумма требований составляла 1,48 млрд рублей.

"Мы удовлетворены исходом дела. Завершение судебных разбирательств позволит нам, наконец, подвести финансовые итоги строительства этого объекта", — прокомментировали ситуацию в ОАО «Метрострой». ТАСС на момент публикации не обладает комментарием АО «Концерн Титан-2»

Ленинградская АЭС-2 строится в Сосновом Бору в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Она возводится для замещения действующих энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, которые находятся в эксплуатации с 1973 года. Первый блок 9 марта уже начал выдавать первую электроэнергию в единую энергосистему страны.