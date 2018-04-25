Анна Снаткина изнуряет себя диетами из страха набрать лишний вес

Анна Снаткина всегда имела стройную фигуру, но в прошлом году поклонники заметили, что актриса стала выглядеть слишком худой. Многие посчитали, что она из-за диет потеряла свое былое очарование. Недавно с журналистами пообщался супруг артистки Виктор Васильев , который состоит с ней в браке уже пять лет. Он признался, что восхищается своей возлюбленной, так как она умеет добиваться своего.

По словам Виктора, его жена выучила английский язык и стала правильно питаться, о чем давно мечтала. Однако он подтвердил предположения поклонников о том, что Анна слишком увлеклась диетами. «Вы представляете: она на съемки и гастроли возит маленькие весы, чтобы отмерить правильные „дозы“ продуктов. Если вдруг видит, что поправилась хотя бы на полкило, начинает переживать и тут же садится на диету», — рассказал артист.

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