«Мы должны быть на шаг впереди». Росатом собрал на «Маяке» в Озерске лучших атомщиков

В Озёрске в эти дни происходит настоящий мозговой штурм и демонстрация профессиональных возможностей самых амбициозных работников 8 предприятий ядерного оружейного комплекса России . Конкурс AtomSkills проходит по 8 компетенциям и профессиям. Участникам и экспертам — от 21 до 55 лет, они имеют высокую квалификацию и активно развиваются свои профессиональные навыки. Также многие из конкурсантов знают иностранные языки.

Госкорпорация «Росатом» — один из глобальных технологических лидеров. Главным ресурсом для достижения лидерства являются люди со своими уникальными знаниями и профессиональными навыками», — пояснили замысел конкурса AtomSkills его организаторы.

Компания уже трижды становилась чемпионом Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills в командном и индивидуальном зачёте, а с прошлого года руководством Росатома принято решение растить своих экспертов и создать для этого собственные состязания.

На этой неделе на ПО «Маяк» проходят очные отборочные туры в таких компетенциях, как «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Неразрушающий контроль», «Лабораторный химический анализ», «Инженерное проектирование» и «Промышленная автоматика». Всего же эксперты соревнуются по 25 направлениям, как научным, так и техническим. Сотрудники «Маяка» принимают участие в 21 компетенции, хотя еще в 2016 году осмелились заявиться только на 6. Здесь развернуты лаборатории, импровизированные станы — словом, условия созданы приближенные к производственным. На площадке чемпионата — и деловые игры, и форсайт-сессии, и собеседования с более опытными коллегами — асами своего дела.

«AtomSkills — это хорошая возможность нам, простым работникам, понять и здраво оценить свои профессиональные навыки, — поделился своими впечатлениями об участии в конкурсе дозиметрист реакторного завода ПО «Маяк» Евгений Никитенко. — На чемпионате важна каждая мелочь, каждая запятая и практически каждое движение. Надеюсь, мы сможем достойно пройти дивизиональный этап и получим право представлять «Маяк»на отраслевом уровне».

К участникам и победителям чемпионата AtomSkills у руководства Росатома отношение особое. Эти специалисты постоянно работают над улучшением производства и повышением производительности труда, а также экономической эффективности. Желая развиваться в профессии, они двигают вперед целую отрасль, столь значимую для России и всего мира.

«Участнику, знающему лишь азы этой компетенции, даже на отборочном туре делать нечего, — отмечает главный эксперт компетенции «Мехатроника» Никита Астахов . — Наши «мехатроны» — люди с крупным багажом знаний как программирования, так и монтажа электронных схем. Только обладая практически совершенными навыками, можно собрать макет производственной линии, основного задания нашей компетенции».

Победители дивизионного этапа отправятся на следующий — отраслевой, который пройдёт в июле в Екатеринбурге . Стимул победить и там у участников чемпионата серьёзный: лучшие специалисты получают ряд бонусов для дальнейшего развития в профессии. Это стажировка или бенчмаркинг-тур в центры лучших практик подготовки кадров в России или других странах мира, работа с наставником из числа руководителей отрасли и дивизионов, ежегодные премии, участие в совещаниях, сессиях и работа в команде первых лиц отрасли, заключение договора о сотрудничестве с Корпоративной Академией Росатома.

«За молодыми — будущее, и сегодня нам важно это понимать, — отметил генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев . — Наша задача сделать так, чтобы молодёжь приходила и в отрасль, и конкретно на наше предприятие. Важно, что глядя на этих ребят остальная молодёжь понимает, что сегодня у неё есть реальная перспектива и для профессионального, и для личного роста при поддержке серьёзных государственных корпораций».

Эксперты в сфере промышленности отмечают: подобные профессиональные состязания не просто подстегивают интерес сотрудников к своей профессии, но и помогают буквально двигать свою отрасль вперед.

«В стране начиная с 1990-х годов рабочие специальности перестали быть престижными и почётными, хотя это важнейший двигатель экономики, — говорит руководитель комитета экологии и ресурсосбережения Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Минченко . — Почему-то сегодня считается, что более «чистые», офисные профессии ценятся больше. Да, бизнес и менеджмент — это хорошо: что-то можно создать, изобрести. Но кто потом будет это обслуживать? Рабочие специальности на самом деле очень важны. И такие конкурсы позволяют специалистам расти, расширять свой кругозор. Появляются наставнические механизмы, когда старшие сотрудники передают свой опыт молодым, и они очень эффективны».

В будущем победители чемпионата AtomSkills смогут участвовать в российских и мировых первенствах WorldSkills.