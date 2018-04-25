В Молдавии суд признал клеветой обвинения о подготовке госпереворота с участием России

КИШИНЕВ , 25 апреля. / ТАСС /. Суд Кишинева обязал бывшего вице-спикера парламента страны Юрия Рошку публично опровергнуть обвинения в адрес бывшего советника главы РАО ЕЭС России Валерия Пасата в том, что он в 2005 году готовил здесь государственный переворот по указанию Москвы . Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда сектора Буюкань Кишинева, которое принято по иску о защите чести и достоинства со стороны Пасата.

"Юрий Рошка обязуется в течение 15 дней после вступления решения в законную силу опровергнуть на пресс-конференции как клеветнические его заявления в адрес Валерия Пасата ", — отмечается в документе. Со своей стороны, адвокат Рошки Юрий Мэрджиняну не согласился с решением суда и высказал мнение, что искать доказательства вины Пасата должны были спецслужбы. Он не исключил, что защита обжалует приговор. По закону это можно сделать в течение 15 дней со дня его обнародования.

"Таким образом, суд признал, что обвинения в мой адрес, о якобы подготовке государственного переворота в Молдавии по указанию из Москвы, не имеют под собой никаких оснований и являются выдумкой", — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Валерий Пасат, который с 1996 по 2001 годы был министром обороны и главой молдавских спецслужб. Он напомнил, что эти обвинения были выдвинуты против него в 2006 году, когда Рошка занимал пост вице-спикера парламента.

Обвинялся, но был оправдан

В 2005 году Пасат был арестован и осужден по обвинению в якобы совершенных злоупотреблениях на посту главы военного ведомства Молдавии. Однако затем, он был полностью оправдан, а Европейский суд по правам человека обязал молдавское правительство выплатить ему компенсацию за понесенный моральный ущерб.

Позже Генпрокуратура Молдавии также возбудила против Пасата новые дела по статьям — «Захват государственной власти» и «Подготовка умышленного убийства». Его обвинили в попытке организовать государственный переворот в ходе парламентских выборов 2005 года и убийство Рошки. Однако и на этот раз он был полностью оправдан. Спустя 12 лет судебных тяжб, в прошлом году Генеральная прокуратура Молдавии публично принесла Пасату извинения от имени государства, за необоснованные преследования.

Дело в политике

Сам Пасат неоднократно объяснял свой арест и возбужденные против него в Молдавии дела расправой властей за сотрудничество на парламентских выборах в 2005 году с молдавской оппозицией, которая выступала против правящей Партии коммунистов и ее лидера Владимира Воронина , занимавшего в то время пост президента страны.