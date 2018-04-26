В России создали федеральную инфраструктуру по сбору использованных батареек

Производитель батареек Duracell и его российский партнер, завод по утилизации элементов питания «Мегаполисресурс», объявили о запуске федеральной сети по сбору использованных батареек вместе с торговыми сетями OBI, Metro и «Лента». Свыше 80 ящиков для сбора элементов питания уже установлены в гипермаркетах Москвы Санкт-Петербурга и других крупных российских городов, и партнеры планируют расширять географию проекта. Параллельно запущена информационная кампания «Переработай батарейки с Duracell» для потребителей, рассказывающая о том вкладе, который они могут сделать в защиту окружающей среды путем правильной утилизации батареек.

"Мы перерабатываем немало разных техногенных отходов, но батарейка — это продукт-символ. Повторно использовать батарейки для производства других батареек — это отличный пример для обращения с другими отходами", — прокомментировал глава «Мегаполисресурса» Владимир Мацюк.

Ожидается, что до конца 2018 года на завод «Мегаполисресурс» поступит не менее 1 тыс. тонн использованных батареек, из которых при переработке можно будет получить около 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца. Эти материалы могут применяться в производстве карандашей, минеральных удобрений и даже железнодорожных рельсов. На утилизацию принимаются батарейки всех марок; старейшая батарейка, поступившая на переработку, была сделана в 1960-е годы.

По словам генерального директора компании Duracell Юрия Коротаева, проект появился в ответ на запрос ответственных граждан, которые собирают использованные батарейки и ищут возможность для их утилизации.

"В 2014 г., когда я еще не работал в Duracell, мы с дочкой Софией делали школьный проект и изучали вопрос сбора батареек в России . Пунктов приема было мало, их перерабатывал только один завод в Челябинске . Сегодня мы даем возможность гражданам удовлетворить свои экологические потребности… 40% наших батареек уже сегодня производятся из вторичного материала".

Увеличив объем утилизации за счет уже доступных мощностей на производстве, «Мегаполисресурс» рассчитывает сделать процесс переработки дешевле и таким образом способствовать росту количества собранных батареек благодаря новым партнерам, в том числе небольшим офисам и домохозяйствам. Именно поэтому компания стремится сотрудничать с крупными торговыми сетями и повысить производительность, чтобы перерабатывать большую часть батареек, которые продаются в России. Также «Мегаполисресурс» проводит акции по сбору батареек в школах. «Иногда мы сами удивляемся, как много удалось собрать», — признается Владимир Мацюк.

Представитель OBI Виктория Дядяева подчеркнула, что покупателям сети интересно быть социально ответственными и сдавать батарейки. Она считает важным «не давить на людей чувством вины, а давать им реальную возможность на что-то повлиять».

Материал предоставлен проектом "+1".