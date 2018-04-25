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Секреты актерского мастерства открылись юным жителям Коптева
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Секреты актерского мастерства открылись юным жителям Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На одной из лекций в рамках проекта «Университетские субботы» побывали юные жители района Коптево. Темой интерактивного тренинга в Московском городском педагогическом университете стали «Секреты актерского мастерства».
— В течение двух часов наши семиклассники участвовали в играх и упражнениях по артикуляционной, дыхательной и голосовой гимнастике, смогли использовать этюдный метод в процессе сценического общения, научились быстро запоминать текст и выполнять актёрские задачи, добавляя эмоциональную окраску сказанному, — сообщил представитель школы №1576, ученики которой посетили тренинг.
Также ребята сами разрабатывали сценарии и демонстрировали их другим участникам. (ео)
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