Секреты актерского мастерства открылись юным жителям Коптева

На одной из лекций в рамках проекта «Университетские субботы» побывали юные жители района Коптево. Темой интерактивного тренинга в Московском городском педагогическом университете стали «Секреты актерского мастерства».

— В течение двух часов наши семиклассники участвовали в играх и упражнениях по артикуляционной, дыхательной и голосовой гимнастике, смогли использовать этюдный метод в процессе сценического общения, научились быстро запоминать текст и выполнять актёрские задачи, добавляя эмоциональную окраску сказанному, — сообщил представитель школы №1576, ученики которой посетили тренинг.

Также ребята сами разрабатывали сценарии и демонстрировали их другим участникам. (ео)