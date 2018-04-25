Лауреатами Премии «IT-ЛИДЕР»-2018 стали 22 организации

Церемония награждения лауреатов XVI Национальной ежегодной Премии «IT-ЛИДЕР» — 2018 состоялась в отеле St. Regis Moscow 24 апреля. Концепция мероприятия этого года — «Управляя цифровым будущим» — ознаменовала переход отрасли в сторону диджитализации и трансформации ИТ-процессов.

Обладатели статуэтки «IT-ЛИДЕР»-2018 выявились путем открытого онлайн-голосования на официальном сайте Премии, которое проходило с 27 марта по 24 апреля. Одно из новшеств 2018 года — спецноминация Digital Superstar, победителя которой определил экспертный совет Премии в составе представителей ведущих ИТ-компаний и технологических СМИ.

"В эпоху стремительных цифровых изменений успех любого бизнеса во многом будет зависеть от его готовности к принятию новых идей и подходов к управлению. И сегодня, награждая цифровых лидеров ведущих отраслей экономики, а также диджитал-лауреата, мы были рады увидеть стремление компаний к использованию появляющихся возможностей, которые открывает цифровая трансформация. Диджитализация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса и может изменить отрасль в целом", — сообщил председатель экспертного совета Премии Сергей Македонский

По словам члена экспертного совета Премии, генерального директора компании КРОК Бориса Бобровникова , конкурс расширяется и изменяется. «Сейчас мир охвачен глобальной диджитал-трансформацией. Премия „IT-ЛИДЕР“ — одно из знаковых событий для ИТ-отрасли. Выступая в роли соорганизатора, мы ежегодно видим, как трансформируются потребности в ИТ. Если раньше лауреатами становились масштабные проекты с тяжелыми инфраструктурными решениями, то сегодня их место занимают компании, которые добились успеха, используя гибкие цифровые сервисы, развернутые на облачных платформах», — пояснил он.

Победителем новой номинации Digital Superstar стала компания Gett с проектом по цифровизации транспортных услуг. Развитие сервиса Gett RU обеспечило клиентам высокую и круглосуточную доступность услуг за счет использования цифровых денег и мобильных приложений, подачи машины от трех минут, онлайн-трекинга отслеживания доставки или перемещения курьера. Таким образом сервис Gett RU реализовал на практике передовой принцип сетевых взаимодействий, исключающий посредников при реализации бизнес-процессов.

"Мир стремительно меняется: наши привычки, потребности и сам образ жизни находятся в постоянной динамике. Цифровизация затронула не только высокотехнологические сферы, но и прочно вошла в нашу бытовую жизнь. Мы это видим по тому, как сегодняшний потребитель совершает покупки, бронирует путешествия или решает свои логистические задачи. Мы благодарны организаторам Премии «IT-ЛИДЕР» за награду в престижной новой номинации и будем продолжать развивать наш сервис в стиле диджитал", — прокомментировал директор по маркетингу Gett Дмитрий Рыжов

В номинации «Обеспечение открытости общества» победа присуждена компании «Первый ОФД», которая разработала цифровую платформу, а также бесплатное мобильное приложение для организаций, использующих в своей деятельности онлайн-кассу. С их помощью предприниматели из любой точки мира могут проследить за кассовыми операциями в своей торговой точке. У покупателей, в свою очередь, появилась возможность через личный кабинет получать информацию о покупках и в дальнейшем контролировать свои расходы. Генеральный директор Первого ОФД Александр Емелин сообщил, что его компания совместно с Тинькофф Банк и Национальной системой платежных карт запускает новый сервис, который позволит клиентам банка получать детализацию своих расходов в формате кассового чека.

"Победа для нас стала сюрпризом. Признание экспертного сообщества заслуг компании очень важно, в первую очередь, для нашей молодой команды. Обязательно соберу весь коллектив и сообщу, насколько их труд полезен для общества", — заявил после награждения Емелин.

Дмитрий Сергиенко участвует в церемонии награждений Премии «IT-ЛИДЕР» уже во второй раз. Несколько лет назад он получал награду как ИТ-директор энергетической компании, на этот раз принимал поздравления за победу в номинации «Машиностроение и автомобилестроение» как управляющий директор по развитию цифровых технологий компании «Локотех». Высокую оценку получили сразу несколько проектов предприятия. В частности, благодаря внедрению системы «Умный локомотив» специалисты могут оперативно отслеживать техническое состояние подвижного состава. На локомотивах, оборудованных микропроцессорными системами управления, устанавливаются специальные датчики, данные с которых проверяются платформой интеллектуального анализа. В настоящее время запущен модуль поиска аномалий, он позволяет анализировать от 260 до свыше 300 параметров для тепловозов разных моделей.

"На предприятии мы разрабатываем концепцию цифровой трансформации. Хотим перевести максимум информации в цифровой вид, чтобы ей можно было удобно пользоваться как нашим сотрудникам, так и заказчикам. Победа в таком конкурсе с богатой историей как Премия «IT-ЛИДЕР» — это своего рода подтверждение того, что профессиональное сообщество высоко оценивает достигнутые результаты", — отметил Дмитрий Сергиенко.

Горно-металлургический комбинат «Норильский Никель» стал лучшим в номинации «Цветная металлургия» за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». Комплекс обеспечения безопасности сотрудников предприятия реализуется за счет использования индивидуальных меток, беспроводной связи с каждым рабочим по персональному телефону, а также автоматизированной системы «антинаезд»: оповещение водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники. Кроме того, система позволяет отслеживать перемещение горной массы, которая добывается на руднике.

"Участие, а тем более победа в Премии «IT-ЛИДЕР» — это знаковое событие для нашей команды, которая, не побоюсь этого слова, совершает подвиг. У нас консервативная индустрия, поэтому то, что мы делаем, это изменение культуры поведения, привычек людей и методов работы. Для нас это ментальный прорыв. Хочу также отметить, что только в 2017 году в Норильске было устранено цифровое неравенство. Компания «Норильский Никель» в рамках своей инвестиционной компании вложила достаточно серьезные средства, чтобы в городе появился широкополосный интернет. Это дает возможность развивать ИТ-технологии", — сказал ИТ-директор ГМК «Норильский Никель» Юрий Шеховцов, который принял участие в церемонии награждения Премии «IT-ЛИДЕР» в пятый раз (ранее четыре раза представлял компанию «Северсталь» ).

О Премии «IT-ЛИДЕР»

Национальная ежегодная Премия «IT-ЛИДЕР» вручается с 2002 года. В организационный комитет входят Ассоциация Менеджеров, in4media и международное аналитическое агентство Forrester Research, Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» и компания КРОК.