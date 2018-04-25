Перенос рассмотрения кубанского дела в отношении Насти Рыбки прокомментировали в суде 

Краснодар. 25 апреля — Новая Кубань. Приступить к рассмотрению гражданского иска Олега Дерипаски в отношении Анастасии Вашукевич Александра Кириллова в Усть-Лабинском районном суде должны были 3 мая.
* Кубанское дело на Настю Рыбку начнут рассматривать в суде
Однако дата слушаний изменена. Они перенесены на 15 мая. Также изменился судья, который будет рассматривать иск. Вместо исполняющего обязанности председателя суда Владимира Осипенко дело будет вести Александр Колойда.
В пресс-службе Усть-лабинского районного суда прокомментировали данные обстоятельства, пояснив, что перенос даты связан с необходимостью уведомления ответчиков.
— В установленном законом порядке им направлены повестки, уведомления о доставке которых должны успеть вернуться обратно в суд. Поэтому судья назначил заседание на более позднюю дату.
Напомним, что иск был подан Олегом Дерипаской аккурат после выхода фильма-расследования ФБК, основанного на данных с личной страницы Насти Рыбки в Instagram. Бизнесмен отстаивает свои права на изображения, и неприкосновенность.
Третьими лицами по делу проходят оппозиционер Алексей Навальный, издание «Медиазона» и шеф-редактора Znak.com Аксана Панова.
Сами ответчики Вашукевич и Кириллов на данный момент находятся в тюрьме в Таиланде. Им инкриминируют предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.