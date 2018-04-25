Перенос рассмотрения кубанского дела в отношении Насти Рыбки прокомментировали в суде

* Кубанское дело на Настю Рыбку начнут рассматривать в суде

Однако дата слушаний изменена. Они перенесены на 15 мая. Также изменился судья, который будет рассматривать иск. Вместо исполняющего обязанности председателя суда Владимира Осипенко дело будет вести Александр Колойда.

В пресс-службе Усть-лабинского районного суда прокомментировали данные обстоятельства, пояснив, что перенос даты связан с необходимостью уведомления ответчиков.

— В установленном законом порядке им направлены повестки, уведомления о доставке которых должны успеть вернуться обратно в суд. Поэтому судья назначил заседание на более позднюю дату.

Напомним, что иск был подан Олегом Дерипаской аккурат после выхода фильма-расследования ФБК, основанного на данных с личной страницы Насти Рыбки в Instagram. Бизнесмен отстаивает свои права на изображения, и неприкосновенность.