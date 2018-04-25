«Бренды „Родника“ восстановить невозможно»

«До недавнего времени самарская компания „Актив“ занимала пассивную позицию, отдав предприятие в руки Павла Сметаны . Думаю, это был переходный период. И не самый плохой. На момент передачи производства ГК „Кристалл-Лефортово“ местные собственники не могли восстановить завод. Новые управляющие вдохнули в него жизнь и многое сделали для восстановления позиций „Родника“.

Сейчас перед собственниками стоит сложный выбор: либо восстановиться на рынке либо закрывать завод. Третьего не дано — продать предприятие нереально, покупателей не найти. Зачем приобретать еще один завод, когда можно открыть дополнительные одну-две линии розлива на имеющемся производстве? Сегодня поступают именно так. Почти все нынешние ликероводочные комбинаты загружены. Еще в 2017 году легальный рынок водки в России достиг пика. Далее ожидается только небольшое сокращение.

Вернуть объемы производства „Родника“ пяти-семилетней давности сложно — конкуренция жесточайшая. Продукцию проблематично вернуть даже на самарский рынок. Помочь в этом могут новые „родниковские“ бренды. Восстановить прежние невозможно. Когда продукция „Родника“ выпала из рынка, население перешло на другую водку и привыкло к иной продукции. Ситуация с потерей „Родника“ народ не волнует, люди не перестали пить. Чтобы убедить их вновь покупать именно „родниковскую“ водку, нужно очень много денег.

Однако в любом случае для восстановления предприятия нужно потратить массу средств и задействовать административный ресурс. Важно, чтобы регион выделял преференции своему производителю. От этих пунктов зависит будущее завода. Думаю, сейчас главная задача — не восстановить былую славу, а по крайней мере, удержать производство на плаву. Если завод будет выпускать хотя бы 500-700 тыс. дал водки в год, считаю, что это хороший показатель. Мне бы искренно хотелось, чтобы работу завода с многолетней историей восстановили».