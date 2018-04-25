Зачем в Ярославле объединяют больницы?

Известны ли подробности самых последних планов по объединению нескольких ярославских больниц?

На минувшей неделе было анонсировано объединение трёх больниц и поликлиники в Ярославле , причём это будет, по словам чиновников, только первый шаг «к созданию крупных холдингов». Поскольку сейчас нововведения идут под флагом «оптимизации», новые планы не могли не вызвать опасений. К тому же у нас есть богатый, но, по большей части, негативный опыт реформ в медицине.

Какая «мощная структура»?

Объединение начнётся с четырёх ярославских медучреждений: клинической больницы № 1, поликлиники № 2, что на улице Угличской, больницы №5 и детской клинической больницы №1. Этот план, как заверил член Совета Федерации РФ Игорь Каграманян , обязательно обсудят с медицинской общественностью: «Но уже сегодня есть понимание того, что при объединении перед переездом пройдёт ремонт помещений, а также их оснащение новым оборудованием». Игорь Каграманян, напомним, возглавлял региональную медицину при губернаторе Сергее Вахрукове

«Это объединение позволит создать мощную клиническую структуру с серьёзными клинико-диагностическими центрами, укрепить первичное звено, в том числе и за счёт ротации кадров, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв . — А отделения ДКБ-1, которые сейчас разбросаны по всему городу, будут собраны в одном месте, и прекрасный коллектив докторов получит новую клиническую базу».

«Идёт разработка нормативно-правовых документов с участием Минздрава РФ . И лишь когда окончательно будет утверждена маршрутизация пациентов, мы примем решение о переводе пациентов из одного лечебного учреждения в другое», — сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев

В чём загадки «маршрутизации»?

То, что здание ДКБ-1 требует реконструкции, считается непреложной истиной. Но ремонтные работы могут занять 5 лет, при этом медпомощь маленьким пациентам надо оказывать сейчас.

Власти «прорабатывают разные варианты решения проблемы», и на этом примере хорошо видно, что воплотить яркие планы в жизнь будет проблематично. А ведь маршрутизация — это ни много ни мало «процесс определения оптимального пути следования больного с целью получения качественной медпомощи при минимальных временных и финансовых затратах».

Если на базе КБ-1 создавать диагностический центр со стационаром, необходимо, чтобы там было всё необходимое не только для обследования пациентов, но и для получения заключений специалистов. Пациенты 5-й больницы, как рассказал Игорь Селезнёв, будут перемещены в КБ-1 на проспекте Октября, для чего предстоит отремонтировать два этажа. Но ремонт — дело не одного года. Понятно, что цель таких объединений — сконцентрировать денежные и технические ресурсы.

Экономисты подсчитали, что в современных условиях будут самодостаточны в финансовом плане только те поликлиники, к которым прикреплено не менее 70 тысяч человек. Но у оптимизации — две стороны. И если экономия достигается «выжиганием» отрасли, то для людей она обернётся потерями.

В памяти свежи прежние попытки слияния медучреждений. Так, в 2014 году был запущен процесс объединения второй больницы и поликлиники №2 в Рыбинске , медсанчасти завода «Автодизель» и КБ-9 в Ярославле, Ростовской ЦРБ с больницами Семибратова и Петровска . Вывод: объединение учреждений не повысило доступность медицинских услуг. Люди как ездили в другие больницы, так и будут ездить, обслуживаются в одном учреждении, но в разных зданиях, между которыми 20-50 километров.

История 2013 года с сокращением родильных отделений в районах и вовсе вышла скандальной и имела грустные последствия. После протестов жителей Борисоглебского района, которым пришлось ездить в Ярославский перинатальный центр, власти региона заморозили аналогичные планы в других районах.

«Разговоры об объединении как способе повышения качества услуг — большое лукавство. Из двух полумёртвых не создать одного живого, — считает врач-эксперт высшей категории Юрий Аруцев. — Предыдущие «оптимизации» приводили лишь к тому, что увеличивались сроки оказания медпомощи, а это чревато усугублением болезни. Путь больного к врачам часто оказывался труден и долог. Жизненно необходимы медучреждения, которые немедленно окажут помощь больному, именно в этом ценность фельдшерско-акушерских пунктов в районах, многие из которых уже «пошли под нож».

Эксперт выразил уверенность, что настоящая забота о повышении качества медицины — строительство новых больниц и поликлиник, оснащённых по современным стандартам: «Практика объединения больниц точно не пойдёт на пользу пациентам».