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Минсельхоз выступает за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора
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Минсельхоз выступает за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава министерства Александр Ткачев заявил, что Минсельхоз выступает за создание единого контрольного органа продукции на базе Россельхознадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россельхознадзор на данный момент контролирует в основном сырье, а торговые сети контролирует Роспотребнадзор.
"Мы считаем, что у нас система — она жизнеспособна, безусловно, но неэффективна. Мы все-таки хотим создать единую систему контроля, надзора, как это происходит во многих странах мира. Безусловно, я считаю, что мы должны укрепить надзорный орган Россельхознадзор, прежде всего. И сделать единый орган контроля надзора от поля до прилавка. Чтобы могли всю цепочку контролировать на качество, на фальсификаты и естественно на экспорт", — сказал Ткачев.
Министр отметил, что необходим единый реестр экспортеров.
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