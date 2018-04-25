Губернатор назвал главную проблему Ростовской области

Водоснабжение является главной проблемой Ростовской области , заявил ее губернатор Василий Голубев во время отчета о проделанной работе за 2017 год.

«И в 2011 году, и сейчас самая главная проблема в регионе — водоснабжение. Воду заменить нечем. Если газ мы можем заменить на дрова, если дров не будет, то можно кизяками топить», — цитирует Голубева RostovGazeta.