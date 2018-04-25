Губернатор назвал главную проблему Ростовской области 

Водоснабжение является главной проблемой Ростовской области, заявил ее губернатор Василий Голубев во время отчета о проделанной работе за 2017 год.
«И в 2011 году, и сейчас самая главная проблема в регионе — водоснабжение. Воду заменить нечем. Если газ мы можем заменить на дрова, если дров не будет, то можно кизяками топить», — цитирует Голубева RostovGazeta.
Губернатор добавил, что в субботу у него запланирована рабочая поездка в город Таганрог. Одной из тем поездки станет обрушение коллектора. Голубев высказал уверенность в том, что эта проблема будет решена.