Стало известно, когда откроют скейт-парк в Струковском саду

Самаре назвали новые сроки сдачи скейт-парка в Струковском саду. Дело в том, что возведение спортивной площадки несколько задержалось. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Изначально объект собирались сдать в эксплуатацию в конце апреля.

— Скейт-парк в Струковском парке в стадии строительства. Ориентировочный срок сдачи 15 мая, — рассказал представить департамента городского хозяйства.

Старый скейтпарк в Струковском разобрали в мае прошлого года, когда парк закрыли на ремонт. Изначально сообщалось, что строить новую площадку для экстрималов здесь негде. Предприятие тепловых сетей даже предостерегло строителей от размещения площадки. По их словам, под местом, где планировали разместить оборудование для катания, расположены важные коммуникации. Но после череды возмущений жителей Самары участок все же нашли. Теперь скейт-парк возводят на месте руин бассейна «Чайка».