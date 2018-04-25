«Воскресенские минудобрения» провели открытый урок для старшеклассников

Открытый урок с показом фильма «Живая среда» и экскурсией по предприятию прошел 24 апреля в АО «Воскресенские минеральные удобрения», в нем приняли участие старшеклассники и учителя школ подмосковного Воскресенска , говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В АО «Воскресенские минеральные удобрения» состоялся день открытых дверей для старшеклассников воскресенских школ и их учителей, представляющих муниципальный естественнонаучный клуб «Химбиос». Он прошел в формате открытого урока, в рамках которого гости — около 60 учащихся и педагогов по химии и биологии — стали участниками премьерного показа заключительной части трилогии «Живая среда», — отмечается в сообщении.

Наиболее ярким пунктом экскурсионного маршрута по комбинату стало отделение по совершенствованию и рационализации производственных процессов с действующей там установкой по извлечению редкоземельных металлов из фосфогипса. Также гости посетили отделение сложных минеральных удобрений с уникальным оборудованием, выпускающим продукты нового поколения под торговой маркой Solar и лабораторию централизованного отдела технического контроля, где им рассказали о методах определения основных питательных элементов в удобрениях.

«В конце экскурсии многие участники выразили признательность за предоставленную возможность побывать на предприятии», — заключается в сообщении.