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«Воскресенские минудобрения» провели открытый урок для старшеклассников
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«Воскресенские минудобрения» провели открытый урок для старшеклассников 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Открытый урок с показом фильма «Живая среда» и экскурсией по предприятию прошел 24 апреля в АО «Воскресенские минеральные удобрения», в нем приняли участие старшеклассники и учителя школ подмосковного Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«В АО «Воскресенские минеральные удобрения» состоялся день открытых дверей для старшеклассников воскресенских школ и их учителей, представляющих муниципальный естественнонаучный клуб «Химбиос». Он прошел в формате открытого урока, в рамках которого гости — около 60 учащихся и педагогов по химии и биологии — стали участниками премьерного показа заключительной части трилогии «Живая среда», — отмечается в сообщении.
Трилогия «Живая среда» посвящена круговороту питательных веществ в природе, их роли в жизни растений и человека. Тема заключительной части трилогии — фильма «Живая среда. Почва» получила свое развитие в ходе экскурсии на предприятие. Начальник технического отдела Владимир Миронов, начальник централизованного отдела технического контроля Елена Гуськова, начальник цеха аммофоса №2 Александр Иванов, главный специалист и ведущий инженер центра по совершенствованию технологии производства Ольга Хитрова и Виктор Яшин подробно рассказали гостям об основных направлениях деятельности, а также этапах реализации проектов, которые внедряются на ВМУ.
Наиболее ярким пунктом экскурсионного маршрута по комбинату стало отделение по совершенствованию и рационализации производственных процессов с действующей там установкой по извлечению редкоземельных металлов из фосфогипса. Также гости посетили отделение сложных минеральных удобрений с уникальным оборудованием, выпускающим продукты нового поколения под торговой маркой Solar и лабораторию централизованного отдела технического контроля, где им рассказали о методах определения основных питательных элементов в удобрениях.
«В конце экскурсии многие участники выразили признательность за предоставленную возможность побывать на предприятии», — заключается в сообщении.
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