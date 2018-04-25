Услугу электронной очереди для прохода в СИЗО адвокатов планируют ввести по всей России

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Услугу электронной очереди для записи следователей и адвокатов на посещение подследственных в СИЗО планируется распространить на всю Россию . Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора ООО «Специальные электронные системы», предоставляющей такую услугу, Александр Полькин.

По его словам, возможность бронирования через интернет— сайт «ФСИН. ВИЗИТ» времени для встречи в следственном кабинете СИЗО в тестовом режиме ведется в СИЗО-5 Москвы ("Водник"), СИЗО-1 ("Новые Кресты" в Колпино ) и СИЗО на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге , до конца мая услуга, как ожидается, станет доступна во всех СИЗО Москвы и Петербурга.

"В дальнейшем планируем подключать другие СИЗО в России", — сообщил Полькин. По его словам, хотя у компании головной офис находится в Санкт-Петербурге и есть офис в Москве, переговоры о заключении договоров идут и в других регионах, к примеру, два дня назад он вернулся из Ивановской области , до этого посетив еще несколько областей.

Контрагент ФСИН

"Мы сотрудничаем со ФСИН России с 2008 года. Десять лет назад был организован сервис «ФСИН. ПИСЬМО», теперь написать электронное письмо в СИЗО можно из любой точки мира — хоть из Америки, хоть из Австралии . Оно приходит в СИЗО и его вручают в тот же день. Сейчас к этой услуге подключены 57 территориальных управлений ФСИН от Калининграда до Южно-Сахалинска ", — заметил он.

Сервис «ФСИН. ВИЗИТ» позволит выбрать СИЗО, ввести имя заключенного и ордер адвоката (или номер удостоверения следователя) и выбрать день посещения, попав в электронную очередь. Пока записаться в электронной очереди можно два раза в месяц. «Но мы готовы подстраиваться под условия каждого СИЗО — менять временные интервалы, исходя из количества следственных кабинетов (где проходят встречи адвокатов и следователей с обвиняемыми)», — подчеркнул Полькин.

"Она не отменяет практики обычной очереди, но ее цель — оптимизировать запись адвокатов и следователей на посещение СИЗО", — пояснил он.

Следующим шагом станет электронная запись для родственников в бюро передач. «Это станет еще одним подразделом сервиса „ФСИН. ВИЗИТ“, но прийти сможет лишь тот, кто записался в электронную очередь. Там же будет и подробная инструкция о порядке передачи продуктов и вещей в СИЗО, например, что конфеты должны быть без фантиков», — рассказал Полькин.

Реакция на эксперимент

Адвокат Ирина Поверинова считает, что вводимая услуга очень удобна. «Мой подзащитный находится в СИЗО с 16 ноября 2016 года. Раньше приходилось приходить в СИЗО к пяти-шести утра, чтобы попасть в очередь на девять часов, велись бумажные списки очереди», — рассказала она.

Начальник дневной смены СИЗО Николай Баранов рассказал, что при ограниченном числе следственных кабинетов в СИЗО ежедневно организуют порядка 50 встреч следователей и адвокатов с заключенными под стражу. «Доходит до 80 посещений в день и более», — заметил он.

За месяц эксперимента по электронной очереди в СИЗО прошли 600 человек, еще около 500-600 — в порядке живой очереди. «Безусловный плюс — что адвокатам, которые приходят к девяти утра, не приходится терять по полутора— двум часам на ожидание, пока приведут их подзащитного, потому что в это время проходит сверка наличия находящихся под стражей. А так он приходит, и подследственный его уже ждет в кабинете», — рассказал представитель СИЗО.

Штрафные баллы

Полькин заметил, что эксперимент выявил недисциплинированность некоторых адвокатов, которые, забронировав встречу в СИЗО со своим подзащитным, сами туда не приходили. «Система позволяет отменять бронирование очереди», — заметил он. «Но если адвокат так и не приходит, это и нагрузка на сотрудников СИЗО, которые должны привести человека в следственный кабинет, и психологическая травма для самого подследственного, которого несколько раз приводят, а к нему никто не приходит», — заметил Полькин.

"Если человек, забронировавший очередь, несколько раз не приходит, будут автоматически начисляться штрафные баллы. Мы будем предупреждать нарушителей и ограничивать их в постановке в электронную очередь: ставить их в электронную очередь, например, не два, а один раз в месяц, а, может быть, вообще не включать в очередь", — рассказал он. В СИЗО в случае неявки записавшегося пока ждут час, а потом отменяют встречу, чтобы дать возможность посетить подследственных другим адвокатам, ждущими в том числе и в обычной очереди.