Услугу электронной очереди для прохода в СИЗО адвокатов планируют ввести по всей России 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Услугу электронной очереди для записи следователей и адвокатов на посещение подследственных в СИЗО планируется распространить на всю Россию. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора ООО «Специальные электронные системы», предоставляющей такую услугу, Александр Полькин.
По его словам, возможность бронирования через интернет— сайт «ФСИН. ВИЗИТ» времени для встречи в следственном кабинете СИЗО в тестовом режиме ведется в СИЗО-5 Москвы ("Водник"), СИЗО-1 ("Новые Кресты" в Колпино) и СИЗО на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге, до конца мая услуга, как ожидается, станет доступна во всех СИЗО Москвы и Петербурга.
"В дальнейшем планируем подключать другие СИЗО в России", — сообщил Полькин. По его словам, хотя у компании головной офис находится в Санкт-Петербурге и есть офис в Москве, переговоры о заключении договоров идут и в других регионах, к примеру, два дня назад он вернулся из Ивановской области, до этого посетив еще несколько областей.
Контрагент ФСИН
"Мы сотрудничаем со ФСИН России с 2008 года. Десять лет назад был организован сервис «ФСИН. ПИСЬМО», теперь написать электронное письмо в СИЗО можно из любой точки мира — хоть из Америки, хоть из Австралии. Оно приходит в СИЗО и его вручают в тот же день. Сейчас к этой услуге подключены 57 территориальных управлений ФСИН от Калининграда до Южно-Сахалинска", — заметил он.
Сервис «ФСИН. ВИЗИТ» позволит выбрать СИЗО, ввести имя заключенного и ордер адвоката (или номер удостоверения следователя) и выбрать день посещения, попав в электронную очередь. Пока записаться в электронной очереди можно два раза в месяц. «Но мы готовы подстраиваться под условия каждого СИЗО — менять временные интервалы, исходя из количества следственных кабинетов (где проходят встречи адвокатов и следователей с обвиняемыми)», — подчеркнул Полькин.
"Она не отменяет практики обычной очереди, но ее цель — оптимизировать запись адвокатов и следователей на посещение СИЗО", — пояснил он.
Следующим шагом станет электронная запись для родственников в бюро передач. «Это станет еще одним подразделом сервиса „ФСИН. ВИЗИТ“, но прийти сможет лишь тот, кто записался в электронную очередь. Там же будет и подробная инструкция о порядке передачи продуктов и вещей в СИЗО, например, что конфеты должны быть без фантиков», — рассказал Полькин.
Реакция на эксперимент
Адвокат Ирина Поверинова считает, что вводимая услуга очень удобна. «Мой подзащитный находится в СИЗО с 16 ноября 2016 года. Раньше приходилось приходить в СИЗО к пяти-шести утра, чтобы попасть в очередь на девять часов, велись бумажные списки очереди», — рассказала она.
Начальник дневной смены СИЗО Николай Баранов рассказал, что при ограниченном числе следственных кабинетов в СИЗО ежедневно организуют порядка 50 встреч следователей и адвокатов с заключенными под стражу. «Доходит до 80 посещений в день и более», — заметил он.
За месяц эксперимента по электронной очереди в СИЗО прошли 600 человек, еще около 500-600 — в порядке живой очереди. «Безусловный плюс — что адвокатам, которые приходят к девяти утра, не приходится терять по полутора— двум часам на ожидание, пока приведут их подзащитного, потому что в это время проходит сверка наличия находящихся под стражей. А так он приходит, и подследственный его уже ждет в кабинете», — рассказал представитель СИЗО.
Штрафные баллы
Полькин заметил, что эксперимент выявил недисциплинированность некоторых адвокатов, которые, забронировав встречу в СИЗО со своим подзащитным, сами туда не приходили. «Система позволяет отменять бронирование очереди», — заметил он. «Но если адвокат так и не приходит, это и нагрузка на сотрудников СИЗО, которые должны привести человека в следственный кабинет, и психологическая травма для самого подследственного, которого несколько раз приводят, а к нему никто не приходит», — заметил Полькин.
"Если человек, забронировавший очередь, несколько раз не приходит, будут автоматически начисляться штрафные баллы. Мы будем предупреждать нарушителей и ограничивать их в постановке в электронную очередь: ставить их в электронную очередь, например, не два, а один раз в месяц, а, может быть, вообще не включать в очередь", — рассказал он. В СИЗО в случае неявки записавшегося пока ждут час, а потом отменяют встречу, чтобы дать возможность посетить подследственных другим адвокатам, ждущими в том числе и в обычной очереди.
Кроме того, сообщил Полькин, программа, несмотря на ее простоту и доступность, предусматривает и степени защиты. «Например, если кто-то введет произвольный номер ордера адвоката, мы это сразу увидим. Кроме того, предусмотрена защита персональных данных, у нас есть необходимая лицензия Роскомнадзора», — рассказал представитель компании.