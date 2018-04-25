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«Датский Илон Маск» всю жизнь проведет в тюрьме
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«Датский Илон Маск» всю жизнь проведет в тюрьме 

BFM.RU 54 минуты назад
Суд Копенгагена приговорил к пожизненному сроку датского изобретателя Петера Мадсена за убийство шведской журналистки Ким Валь, передает BBC. Датчанин признан виновным в убийстве женщины и совершении сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах.
Прокурор ранее потребовал либо пожизненного заключения для подсудимого, либо принудительного лечения в психиатрической больнице. Судмедэксперты нашли у Мадсена психопатические отклонения, но отмечалось, что он не является душевным больным, но из-за своих эмоциональных особенностей лишен сочувствия и чувства вины.
Ким Валь пропала в августе 2017 года во время плавания на самодельной подводной лодке «Наутилус» изобретателя. Субмарина была затоплена на следующий день после преступления. Через несколько дней изобретателя арестовали, а спустя некоторое время дайверы нашли в море части тела женщины. Мадсен отрицал, что виновен, признавшись лишь в том, что сбросил труп Валл в море после того, как она, согласно его версии событий, погибла в результате выброса угарного газа во внутренние помещения подлодки. Обвиняемый утверждал, что сам в это время находился снаружи. Поскольку Мадсен расчленил тело женщины, прежде чем от него избавиться, он также обвинялся в надругательстве над трупом, за что датскими законами предусмотрено наказание сроком до полугода тюрьмы.
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