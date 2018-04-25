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Законом запрещено: теперь уже не попаришь
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Законом запрещено: теперь уже не попаришь 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото с ресурса baikal-media.ru  Областные парламентарии единогласно поддержали законопроект, разработанный членами Молодежной думы при Законодательном Собрании региона третьего созыва и одобренный фракцией «Единая Россия».
Теперь продавцов, должностных и юридических лиц за продажу несовершеннолетним устройств и никотино-содержащих жидкостей будут наказывать рублем.
Отмечу, что продажа табака несовершеннолетним запрещена федеральным законом, а на торговлю вэйпами и жидкостями к ним — нет, хотя в некоторых растворах содержится никотин, а вреда от испарения, по некоторым оценкам экспертов, даже больше, чем от обычных сигарет.
«Подобные законы приняты в Татарстане, Санкт-Петербурге, Саратове и других регионах. При испарении этих жидкостей выделяется формальдегид, который очень опасен для организма, тем более для молодого. Были случаи, когда устройства просто взрывались в руках, поэтому мы считаем и поддерживаем инициативу наших коллег из Молодежной думы», — рассказала заместитель председателя Заксобрания Ольга Хохлова.
Отдельным законом депутаты ввели административную ответственность за продажу вэйпов и жидкостей, содержащих никотин к ним. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, юридическим лицам грозит от 30 до 50 тысяч рублей.
Отмечу, что законы вступят в силу спустя 10 дней с момента его опубликования и будут действовать на территории региона вплоть до принятия соответствующего федерального закона.
Спикер ЗС Владимир Киселев подчеркнул, что по подобному сценарию разворачивалось принятие закона о продаже алкоэнергетиков в 2014 году. Сначала был принят областной закон, а потом депутаты Государственной Думы урегулировали этот законопроект на федеральном уровне.
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