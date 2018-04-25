ТАСС подготовил спецпроект-навигатор для выбора отдыха в безвизовых странах

ТАСС подготовил специальный проект «Время есть, а визы нет», помогающий выбрать направление отдыха в странах с безвизовым режимом. Интерактивная карта с системой фильтров позволяет за считанные минуты определиться с выбором исходя из возможностей и пожеланий пользователя.

Карта снабжена фильтрацией по двум направлениям: максимально возможному сроку пребывания в стране и пакету документов, необходимому для въезда. При выборе того или иного сочетания фильтров на карте подсвечиваются страны, соответствующие заданным критериям.

Например, если вы готовы заранее купить обратный билет, забронировать отель, заполнить миграционную карту и даже сделать прививку от желтой лихорадки, но не хотите покупать страховой полис, подтверждать свою платежеспособность и оплачивать дополнительные сборы, то вам предстоит выбор между Боливией Свазилендом , который его король недавно переименовал в Эсватини.

Более полную информацию о требованиях к путешественникам можно узнать двумя способами: во всплывающем окне при наведении курсора на силуэт конкретной страны на карте, а также в списке стран под ней. В дополнительной информации также отражено, наличие каких документов является обязательным, а каких — рекомендованным, и некоторые важные детали, например, то, что оформить разрешение на въезд в Того вы сможете только в аэропорту столицы этой страны — города Ломе . Двумя же способами можно проверить правила безвизового въезда в конкретную интересующую вас страну: найти ее на карте с помощью мыши или ввести ее название в поисковой строке над картой

Интерактивная карта учитывает самые последние изменения в безвизовом режиме, например, его введение для россиян в отношении китайской провинции Хайнань, и будет обновляться в дальнейшем.