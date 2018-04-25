Почему звонки в Беларусь дороже, чем в страны СНГ

— Вопрос с такой серьезной разницей в тарифах за одну минуту разговора, а точнее, его решение, напрямую связан с возможностью создания так называемого безроумингового пространства между Россией и Беларусью, в рамках которого все звонки всех операторов тарифицировались бы одинаково. Напомню, тема создания безроумингового пространства поднималась уже несколько лет назад, периодически обсуждается и сейчас, но так до конца и не была решена.

Ведь в чем дело? Вопрос цены за минуту разговора находится в ведении специалистов, они могут его решить. Также на цену могут повлиять другие варианты межгосударственного сотрудничества наших стран, то есть имеется в виду более высокий уровень взаимоотношений. При этом окончательное решение о гармонизации тарифных планов должно быть оформлено на уровне соответствующих ведомств России и Беларуси.

Но при этом не стоит забывать и о финансовой стороне. Так, если вводится единая цена за роуминг, которая оказывается ниже ранее существующей, то получается, что какому-то из операторов необходимо будет компенсировать выпадающие доходы.

"Слышал мнение экспертов, что объединение энергосистем наших стран может снизить стоимость электричества в Беларуси на 25 процентов. Так ли это? Дрожжинов Сергей".

— Давайте исходить из того, что цена за киловатт-час все-таки не должна являться определяющей для потребителя. Главное все-таки — надежность энергосистемы. Объединение энергосистем России и Беларуси может обеспечить повышение надежности за счет обеспечения резервов мощности, за счет возможности перетока мощностей из тех регионов, где есть избыток, в те регионы, где есть недостаток.

Если цены при этом и изменятся, то на проценты, а уж никак не на 25 процентов.

Конечно, с одной стороны, за надежность придется больше платить, в результате цена за киловатт-час вряд ли снизится. Но если и вырастет, то тоже «на чуть-чуть». Тем более что объединение мощностей, а особенно возможное включение инвестиционной составляющей в тариф, может привести к снижению стоимости киловатт-часа.

тем временем

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» совместно с экспертным сообществом двух стран приняло участие в подготовке и издании справочника «Права граждан Союзного государства России и Беларуси».

Изданный в Москве удобный и компактный справочник несет не только информативную функцию, но и образовательную. Ее актуальность обозначил на презентации издания в Академии управления при Президенте Беларуси заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько:

— Беларусь и Россия стали первопроходцами на постсоветском пространстве по созданию эффективного интеграционного проекта…

На кого же рассчитан справочник?

Издание поможет водителям и предпринимателям. Свод единых прав граждан на получение медицинской помощи и оздоровление детей и ветеранов, законодательные нюансы выбора места пребывания или жительства, права на социальное обеспечение и в гражданско-правовой сфере — все это содержит новый справочник.

Здесь же подробные разъяснения о порядке обучения российских студентов в Беларуси и белорусских — в России, телефоны и адреса консульских служб. Электронная версия вскоре появится в Интернете.

Справочник выпущен при содействии Центра изучения перспектив интеграции, директор которого Сергей Рекеда в своем комментарии высказался образно:

— По большому счету интеграция в рамках Союзного государства России и Беларуси подобна воздуху вокруг нас — он незаметен, пока он есть, но жить без него невозможно.