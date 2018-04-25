Росимущество призывает снять барьеры для акционирования ФГУПов Россвязи

"Сейчас нужно продолжить работу, которая будет направлена на отмену излишних или утративших силу и актуальность ограничений на акционирование государственных предприятий, которая была указана до 1992 года", — сказал Пристансков на расширенном совещании Россвязи по итогам 2017 года.

В частности, Пристансков указал на то, что до настоящего времени не решен вопрос о снятии ограничений на акционирование ФГУПа «Главный центр специальной связи» (ГЦСС), включенного в прогнозный план приватизации федерального имущества.

Кроме того, по его словам, с учетом необходимости сокращения количества ФГУПов «надо будет думать», что делать с организационно-правовой формой ФГУПов «Космическая связь» (ГПКС, оператор спутниковой связи), «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС, ведет, в частности, реестр перенесенных номеров), «НИИ Радио» ( НИИР ).

При этом Пристансков отметил, что в стадии завершения находится процесс акционирование ФГУПа «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО, оператор сети проводного вещания и оповещения в Москве, Санкт-Петербурге Севастополе .).

Работа ведется

Глава Россвязи Олег Духовницкий , в свою очередь, сообщил, что акционирование РСВО будет проведено до конца 2018 года. При этом к компании будет присоединено ФГБУ «МИРИТ», на балансе находится ряд объектов телеком-инфраструктуры, построенной к Олимпиаде в Сочи

"К сожалению, последние несколько лет не находится бюджетных средств на поддержание этой инфраструктуры в надлежащем виде. МИРИТ поддерживает за свой счет в нормальном рабочем состоянии, но чтобы узел применения связных технологий проводного вещания заработал полноценно, такое решение (об объединении с РСВО — ред.) нами было принято и поддержано Росимуществом", — сказал Духовницкий.

"Мы теперь будем создавать (на базе РСВО — ред.) крупное предприятие, территориально распределенное, работающее в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти , Севастополе и в Сочи", — добавил глава Россвязи.

Но в этом году, по его словам, ведомство акционированием РСВО и ограничится. А к акционированию других ФГУПов, подведомственных Россвязи, нужно подходить осторожно и взвешенно, и ведомство будет это делать постепенно, отметил Духовницкий.

"Это связано с тем, что задачи, которые возложены на них, носят общегосударственный характер, и даже минимальная тонкая перенастройка органов управления может не всегда сыграть положительную роль, а поменять основные векторы работы предприятия в целом. И не всегда, к сожалению, изменение организационно-правовой формы вызывает взрывной рост экономики предприятия", — пояснил глава Россвязи.

В частности, рассказал он, НИИР — это стратегическое предприятие, и чтобы его вывести на акционирование, надо внести соответствующие изменения в целый перечень нормативных правовых актов. А перед ГПКС и ГЦСС стоят «специальные задачи», которые выполняются качественно с позиции ФГУПов, отметил Духовницкий.

"Нужно, чтобы созрели обстоятельства для того, чтобы мы в этом отношении ускорились. Что касается этих трех предприятий, они стоят в перечне наших внутренних решений с точки зрения изменения организационно-правовой формы. Придет время, и это произойдет — и «НИИ Радио» станет акционерным обществом, и ГПКС, и ГЦСС. Но мы идем в этой работе не параллельно, а последовательно. Мы сейчас закончим с РСВО, следующий будем рассматривать уже НИИР, ГПКС и ГЦСС", — заключил глава Россвязи.