Итоговый топ-5 мэров Татарстана: самые заслуженные 

5. Айрат Хайруллин, мэр Альметьевска — 1992 голоса
Молодой и противоречивый, если взглянуть на оценку жителей, глава муниципального образования Татарстана Айрат Хайруллин за три года работы сумел заиметь и обожателей, и недоброжелателей со стороны жителей Альметьевска.
Одни участники голосования отмечают, что «он много сделал для города» и стал его «настоящим патриотом». К слову, в феврале на отчетной сессии Альметьевского муниципального района президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что предложил Айрату Хайруллину вернуться на работу в Казань. Тот захотел остаться в Альметьевске, что очень показательно. «Деловой, предприимчивый», «Энергичный, целеустремленный, ответственный, отзывчивый», «Самый лучший мэр!», — говорят о нем респонденты, отмечая «высокий профессионализм и инициативность».
Тем временем, Альметьевск и впрямь не стоит на месте. В 2018 году в муниципальном районе планируется строительство агропромпарка. Ведутся переговоры с инвесторами о восстановлении производства на молочном комбинате спустя пять лет простоя. В самом городе налаживается инфраструктура. Предметом особой гордости мэра является байкшеринг GoBike — инновационная система аренды велосипедов через приложение в телефоне без фиксированных станций. В декабре Айрат Хайруллин даже презентовал городскую велостратегию председателю правительства Дмитрию Медведеву.
4. Линар Закиров, мэр Бугульмы — 2019 голосов
Выходец из Бугульмы, Линар Закиров занимает должность главы местного самоуправления одного из самых крупных районов республики с сентября 2014 года. Работа его предшественника — Ильдуса Касимова, неоднократно критиковалась местными СМИ, а завершилась и вовсе скандалом — ревизоры счетной палаты республики обнаружили, что глава незаконно отдал 131 га земли сельскохозяйственного назначения частной московской компании «под разработку карьера». 37-летний выпускник «Сколково» Линар Закиров должен был «встряхнуть» Бугульму.
По мнению большинства респондентов, назначение Линара Закирова дало толчок развитию. «Бугульма преобразилась после прихода Закирова, везде что-то строят, ремонтируют и результат уже виден», — отмечают они в комментариях. Так же они комментируют, что «город стал чище и благоустроеннее», «город становится цивилизованным и красивым» и даже «Бугульма стала процветать».
Действительно, свою работу в новой должности Линар Закиров начал со строительства первого за последние 25 лет детского сада, капремонта школ и реконструкции детсадов. В его активе капремонт одного из старейших спортивных сооружений — спорткомплекса «Юность» и строительство Дворца единоборств — спорткомплекса для маломобильных групп населения.
Респонденты также отмечают, что Линар Закиров «молод, энергичен и полон новых идей» и относят его к числу «открытых мэров», о деятельности которых «много можно прочитать и узнать в медиапространстве». Страницы Линара Закирова можно найти в нескольких социальных сетях, однако не все из них достаточно активны. Оценки самого Линара Закирова выглядят краткими и лаконичными: «Говорит — выполняет» и «Поднял статус нашего города в республике». По мнению респондентов, мэр Бугульмы также «активно решает социальные проблемы города» и «слышит народ, общается с нами и вникает в каждую проблему».
Занимается Линар Закиров и агропромышленным комплексом, привлекая инвесторов и развивая крестьянско-фермерские хозяйства. Ситуация осложняется нахождением района в зоне рискованного земледелия. В числе новых направлений — развитие не только летнего, но и зимнего агротуризма.
3. Рягат Хусаинов, мэр Лениногорска — 2976 голосов
Уроженец Лениногорска Рягат Хусаинов руководит городом девять лет. В целом, его период оценивают как стабильно положительный. Лениногорский район второй год подряд находится на 13-м месте по основным показателям республиканского рейтинга социально-экономического развития, сообщил на февральской сессии местного совета премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Напомним, в республике более 40 районов, а значит, результат неплохой. Впрочем, жители помнят и недалекое время, когда город республиканского значения находился на первых строчках того же рейтинга.
Лениногорская земля является родиной татарстанской нефти. Соответственно, ведущая роль в экономике района принадлежит нефтяной промышленности, и Рягат Хусаинов старается это поддерживать. В этом сегменте задействовано более 15% от общей численности занятого населения города. Индекс промышленного производства по итогам прошлого года составил 96%. Также можно отметить уверенные показатели в агропромышленном секторе, реализации социально-значимых проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования, капремонта объектов и дорог. О проблемах Лениногорска в комментариях к «Народному рейтингу мэров Татарстана» рассказывают сами жители: «Нет преобразования в городе», «В городе нет работы». Иные напрямую винят Рягата Хусаинова: «Не занимается благоустройством», «Город угасает под его правлением», «Для развития Лениногорска почти ничего не делается. Застой!».
Большинство респондентов с этим не согласны и положительно характеризуют работу Хусаинова. «Много делает для города, прежде всего, дороги и ремонт больниц», — комментирует местный житель. «Город преобразился в лучшую сторону за последние годы» — пишет другой. «Руководитель на своем месте», «Поддерживает молодежь», «Старается для народа», «Молодец», «Доверяю земляку», — отозвались лениногорцы.
2. Айдар Метшин, мэр Нижнекамска — 3493 голоса
На второй строчке топа заслуженных мэров оказался старший брат главы Казани Ильсура Метшина. Как считают многие жители Нижнекамска, это заслуженная оценка. Градоначальник на протяжении десяти лет управляет третьим по количеству населения городом Татарстана, крупным индустриальным, культурным и спортивным центром республики. В 2010-м, при Метшине, Нижнекамск признали самым благоустроенным городом России. Чиновник держит планку, заданную его предшественниками: в городе развивается нефетхимический и нефтеперерабатывающий комплекс, образование, здравоохранение, благоустройство.
Участники голосования за мэров Татарстана отметили лидирующие позиции города в промышленности при Айдаре Метшине, улучшение инфраструктуры — в частности, рекреационных зон, мероприятия по защите детей и поддержке семей, низкие квартплаты. «Справедливый человек, который знает себе цену и своим словам!», — описал мэра один из респондентов. Другие сравнили Нижнекамск с Казанью, описав работу обоих братьев Метшиных: «Два города, на которых держится республика», «Все преобразования делаются с умом, а не для показухи».
Не обходится и без недовольных работой градоначальника. «Как только он вышел на работу в этой должности, ни разу дороги не ремонтировали. И вообще не развит город», –прокомментировал местный житель. Другой выразился еще жестче: «Ни одного полезного дела для народа не сделал. Только гадит и доит народ». Заметим, что обвинения в коррупции оказались наиболее частыми среди претензий горожан, адресованных мэру.
1. Наиль Магдеев, мэр Набережных Челнов — 5323 голоса
На первом месте — уроженец и бывший мэр Бугульмы руководит Набережными Челнами четыре года. Как отмечают сами жители, за это время были реализованы крупные проекты и улучшены условия жизни населения. С 2015 года фиксируется снижение уровня безработицы, вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья для семей, работников бюджетной сферы, обманутых дольщиков. Строятся детские сады, школы, спортивные комплексы, впервые с советских времен восстанавливаются городские парки, реконструируются дороги в промышленной части города. По данным рейтинга качества дорог ОНФ, в 2017 году город с 90-го переместился на 12 место. При Наиле Магдееве Набережные Челны первым из российских городов в 2016 году получил статус территории опережающего социально-экономического развития. А сам мэр в прошлом году поднялся на 19 место в топ-88 мэров крупных российских городов.
«Содержит город в чистоте и порядке, ведет активное строительство и усовершенствование города», — отзываются о градоначальнике участники онлайн-опроса «ФедералПресс». Подавляющее большинство комментариев на тему работы Наиля Магдеева положительные и касаются благоустройства. «Много делается для развития малого и среднего предпринимательства», «Решаются трудные вопросы с обманутыми дольщиками», — также добавляют респонденты.
Малая часть отрицательных комментариев пришлась на тех, кто не живет в городе — без конкретики, и на тех, кто обвиняет всех мэров республики в казнокрадстве, включая Наиля Магдеева.
Продолжение проекта «Топ-5 мэров Татарстана — Надежда жителей» и «Топ-5 мэров Татарстана — Антирейтинг» читайте в ближайшие дни. Не пропустите!
Как составлялся рейтинг:
Проект «ФедералПресс» «Народный рейтинг мэров Татарстана» был запущен на сайте с марта по апрель. Проанализировав, кто из глав местного самоуправления за последние три месяца чаще всего обсуждался в СМИ и соцсетях, был составлен топ-20 мэров Татарстана, которые и боролись за звание самого эффективного.
При этом редакция обратилась ко всем главам муниципальных образований, участвующих в опросе, за данными о социально-экономическом положении, но ответы не получила. Фото: RobotArm, zt116.ru, bugulma-tatarstan.ru, m.tatar-inform.ru, e-nkama.ru, v-chelny.ru