Итоговый топ-5 мэров Татарстана: самые заслуженные

Молодой и противоречивый, если взглянуть на оценку жителей, глава муниципального образования Татарстана Айрат Хайруллин за три года работы сумел заиметь и обожателей, и недоброжелателей со стороны жителей Альметьевска.

Одни участники голосования отмечают, что «он много сделал для города» и стал его «настоящим патриотом». К слову, в феврале на отчетной сессии Альметьевского муниципального района президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что предложил Айрату Хайруллину вернуться на работу в Казань . Тот захотел остаться в Альметьевске, что очень показательно. «Деловой, предприимчивый», «Энергичный, целеустремленный, ответственный, отзывчивый», «Самый лучший мэр!», — говорят о нем респонденты, отмечая «высокий профессионализм и инициативность».

Тем временем, Альметьевск и впрямь не стоит на месте. В 2018 году в муниципальном районе планируется строительство агропромпарка. Ведутся переговоры с инвесторами о восстановлении производства на молочном комбинате спустя пять лет простоя. В самом городе налаживается инфраструктура. Предметом особой гордости мэра является байкшеринг GoBike — инновационная система аренды велосипедов через приложение в телефоне без фиксированных станций. В декабре Айрат Хайруллин даже презентовал городскую велостратегию председателю правительства Дмитрию Медведеву

Выходец из Бугульмы, Линар Закиров занимает должность главы местного самоуправления одного из самых крупных районов республики с сентября 2014 года. Работа его предшественника — Ильдуса Касимова, неоднократно критиковалась местными СМИ, а завершилась и вовсе скандалом — ревизоры счетной палаты республики обнаружили, что глава незаконно отдал 131 га земли сельскохозяйственного назначения частной московской компании «под разработку карьера». 37-летний выпускник «Сколково» Линар Закиров должен был «встряхнуть» Бугульму.

По мнению большинства респондентов, назначение Линара Закирова дало толчок развитию. « Бугульма преобразилась после прихода Закирова, везде что-то строят, ремонтируют и результат уже виден», — отмечают они в комментариях. Так же они комментируют, что «город стал чище и благоустроеннее», «город становится цивилизованным и красивым» и даже «Бугульма стала процветать».

Действительно, свою работу в новой должности Линар Закиров начал со строительства первого за последние 25 лет детского сада, капремонта школ и реконструкции детсадов. В его активе капремонт одного из старейших спортивных сооружений — спорткомплекса «Юность» и строительство Дворца единоборств — спорткомплекса для маломобильных групп населения.

Респонденты также отмечают, что Линар Закиров «молод, энергичен и полон новых идей» и относят его к числу «открытых мэров», о деятельности которых «много можно прочитать и узнать в медиапространстве». Страницы Линара Закирова можно найти в нескольких социальных сетях, однако не все из них достаточно активны. Оценки самого Линара Закирова выглядят краткими и лаконичными: «Говорит — выполняет» и «Поднял статус нашего города в республике». По мнению респондентов, мэр Бугульмы также «активно решает социальные проблемы города» и «слышит народ, общается с нами и вникает в каждую проблему».

Занимается Линар Закиров и агропромышленным комплексом, привлекая инвесторов и развивая крестьянско-фермерские хозяйства. Ситуация осложняется нахождением района в зоне рискованного земледелия. В числе новых направлений — развитие не только летнего, но и зимнего агротуризма.

3. Рягат Хусаинов, мэр Лениногорска — 2976 голосов

Уроженец Лениногорска Рягат Хусаинов руководит городом девять лет. В целом, его период оценивают как стабильно положительный. Лениногорский район второй год подряд находится на 13-м месте по основным показателям республиканского рейтинга социально-экономического развития, сообщил на февральской сессии местного совета премьер-министр Татарстана Алексей Песошин . Напомним, в республике более 40 районов, а значит, результат неплохой. Впрочем, жители помнят и недалекое время, когда город республиканского значения находился на первых строчках того же рейтинга.

Лениногорская земля является родиной татарстанской нефти. Соответственно, ведущая роль в экономике района принадлежит нефтяной промышленности, и Рягат Хусаинов старается это поддерживать. В этом сегменте задействовано более 15% от общей численности занятого населения города. Индекс промышленного производства по итогам прошлого года составил 96%. Также можно отметить уверенные показатели в агропромышленном секторе, реализации социально-значимых проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования, капремонта объектов и дорог. О проблемах Лениногорска в комментариях к «Народному рейтингу мэров Татарстана» рассказывают сами жители: «Нет преобразования в городе», «В городе нет работы». Иные напрямую винят Рягата Хусаинова: «Не занимается благоустройством», «Город угасает под его правлением», «Для развития Лениногорска почти ничего не делается. Застой!».

Большинство респондентов с этим не согласны и положительно характеризуют работу Хусаинова. «Много делает для города, прежде всего, дороги и ремонт больниц», — комментирует местный житель. «Город преобразился в лучшую сторону за последние годы» — пишет другой. «Руководитель на своем месте», «Поддерживает молодежь», «Старается для народа», «Молодец», «Доверяю земляку», — отозвались лениногорцы.

На второй строчке топа заслуженных мэров оказался старший брат главы Казани Ильсура Метшина . Как считают многие жители Нижнекамска, это заслуженная оценка. Градоначальник на протяжении десяти лет управляет третьим по количеству населения городом Татарстана, крупным индустриальным, культурным и спортивным центром республики. В 2010-м, при Метшине, Нижнекамск признали самым благоустроенным городом России . Чиновник держит планку, заданную его предшественниками: в городе развивается нефетхимический и нефтеперерабатывающий комплекс, образование, здравоохранение, благоустройство.

Участники голосования за мэров Татарстана отметили лидирующие позиции города в промышленности при Айдаре Метшине, улучшение инфраструктуры — в частности, рекреационных зон, мероприятия по защите детей и поддержке семей, низкие квартплаты. «Справедливый человек, который знает себе цену и своим словам!», — описал мэра один из респондентов. Другие сравнили Нижнекамск с Казанью, описав работу обоих братьев Метшиных: «Два города, на которых держится республика», «Все преобразования делаются с умом, а не для показухи».

Не обходится и без недовольных работой градоначальника. «Как только он вышел на работу в этой должности, ни разу дороги не ремонтировали. И вообще не развит город», –прокомментировал местный житель. Другой выразился еще жестче: «Ни одного полезного дела для народа не сделал. Только гадит и доит народ». Заметим, что обвинения в коррупции оказались наиболее частыми среди претензий горожан, адресованных мэру.

1. Наиль Магдеев , мэр Набережных Челнов — 5323 голоса

На первом месте — уроженец и бывший мэр Бугульмы руководит Набережными Челнами четыре года. Как отмечают сами жители, за это время были реализованы крупные проекты и улучшены условия жизни населения. С 2015 года фиксируется снижение уровня безработицы, вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья для семей, работников бюджетной сферы, обманутых дольщиков. Строятся детские сады, школы, спортивные комплексы, впервые с советских времен восстанавливаются городские парки, реконструируются дороги в промышленной части города. По данным рейтинга качества дорог ОНФ, в 2017 году город с 90-го переместился на 12 место. При Наиле Магдееве Набережные Челны первым из российских городов в 2016 году получил статус территории опережающего социально-экономического развития. А сам мэр в прошлом году поднялся на 19 место в топ-88 мэров крупных российских городов.

«Содержит город в чистоте и порядке, ведет активное строительство и усовершенствование города», — отзываются о градоначальнике участники онлайн-опроса «ФедералПресс» . Подавляющее большинство комментариев на тему работы Наиля Магдеева положительные и касаются благоустройства. «Много делается для развития малого и среднего предпринимательства», «Решаются трудные вопросы с обманутыми дольщиками», — также добавляют респонденты.

Малая часть отрицательных комментариев пришлась на тех, кто не живет в городе — без конкретики, и на тех, кто обвиняет всех мэров республики в казнокрадстве, включая Наиля Магдеева.

Продолжение проекта «Топ-5 мэров Татарстана — Надежда жителей» и «Топ-5 мэров Татарстана — Антирейтинг» читайте в ближайшие дни. Не пропустите!

Как составлялся рейтинг:

Проект «ФедералПресс» «Народный рейтинг мэров Татарстана» был запущен на сайте с марта по апрель. Проанализировав, кто из глав местного самоуправления за последние три месяца чаще всего обсуждался в СМИ и соцсетях, был составлен топ-20 мэров Татарстана, которые и боролись за звание самого эффективного.

При этом редакция обратилась ко всем главам муниципальных образований, участвующих в опросе, за данными о социально-экономическом положении, но ответы не получила. Фото: RobotArm, zt116.ru, bugulma-tatarstan.ru, m.tatar-inform.ru, e-nkama.ru, v-chelny.ru