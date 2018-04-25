«Он шел убивать». Экспертиза считает Сергея Барахова невменяемым

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«Всё, что сделано вокруг стадиона — сделано уже на 100%»: пришло время тестировать дороги

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Строители стадиона «Нижний Новгород» готовятся к забастовке. Им не платят три месяца