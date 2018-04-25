«Он шел убивать». Экспертиза считает Сергея Барахова невменяемым 

Экспертиза считает мужчину невменяемым. Прокурор требует применить принудительные меры лечения. —Барахов, как относитель к этому? — спрашивает судья.
— Положительно.
— Обычно такая экспертиза занимает 24 дня, — рассказал журналистам адвокат Барахова Александр Кириченко. — Здесь проверяли 2 месяца.
По словам защитника, Сергей болеет с апреля 2017 года. К этому времени относится изготовление им самодельных взрывных устройств. Одним из них Сергей оборонялся от правоохранителей при задержании, другой изъяли у него дома 24 августа, на следующий день после трагедии. На вопрос, какое наказание ждет Сергея, адвокат заявил: — Никакого. Он больной человек. А сколько его будут лечить — решат врачи. В суде интересы Сергея представляла супруга Елена. От общения с журналистами девушка отказалась. Суд допросил потерпевших: родственников погибших, раненых коллег Барахова и оперативников, которые его задержали. Родственники узнавали о гибели близких по-разному. Вот что вспоминает о том черном дне жена погибшего Агушкина Наталья:— Меня разбудил телефонный звонок, звонила женщина с работы. По телефону мне сообщили, что моего мужа зарезали, — со слезами на глазах женщина. — Я собралась и поехала на работу. Там я увидела тело мужа на полу. Мама погибшей Людмилы Богатовой Зоя Кузнецова 23 августа проводила на работу дочь и пошла работала в палисаднике у дома. Страшную весть принес сотрудник похоронного бюро, который пришел поедложить свои услуги. Показания пожилая женщина давала, давясь слезами. Дочь погибшего Андрея Курина Оксана узнала о произошедшем от сестры. — Сестра увидела в СМИ фамилию отца и позвонила мне, — вмпоминает девушка. В суде она подтвердила свои исковые требования — 1 млн рублей и возмещение церковных затрат — 1400 рублей. — Это лишь малая часть ущерба, нанесенная Бараховым. Он лишил нас отца, а детей-деда, — сказала девушка в суде. Она добавила, что погибший жил один. Также в 23 августа были ранены еще двое коллег Сергея — его непосредственный начальник Сергей Базин и Александр Королев. В суде они рассказали об обстоятельствах произошедшего. В момент нападения Королев находился рядом с начальником цеха погибшим Агушкиным, мужчины обсуждали аварийную деталь. В какой то момент королев отвернулся поздороваться с проходящей мимо крановщицей. — Я услышал сзади шум удара, разговора не было. Начала кричать крановщица Ларина. Я повернулся и увидел Барахова. Он держал нож по-боевому. Он шел убивать. Мужчина получил несколько ударов и смог перехватить руку с ножом. После этого, по словам пострадавшего, Сергей исчез. — Я подошел к Агушкину. У него уже шла пена (из раны), а не кровь… Это поризнак, что он был мертв. На крик крановщицы поспешил Сергей Базин. Он также был ранен. Затем Барахов спрятался около бетонных плит недалеко от 3 литейного цеза, где его задержали, поименив оружие, трое полицейских. После допроса свидетелей и оглашения письменных материалов дела суд обьявил перерыв до 17 мая.