Генштаб России рассказал о изучении «умных» ракет США

Военачальник акцентировал внимание, что в Москву для изучения тактико-технических характеристик доставлены одна американская крылатая ракета Tomahawk и авиационная высокоточная ракета SCALP EG.

Именно детище франко-английской оборонки представляет особый интерес для специалистов, так как Storm Shadow (SCALP) или «Штормовая тень» разработана относительно недавно. Боевые стрельбы впервые прошли в 2003 году в Ираке

Из открытых источников известно, что масса крылатой ракеты составляет 1300 килограммов, а боеголовки 450 килограммов. Длина SCALP — 5,1 метра, размах крыла — 2,84 метров. Дальность полета составляет свыше 250 километров. Ракета может лететь над поверхностью на высоте 30 — 40 метров. Особый интерес для специалистов представляет инерциальная система наведения ракеты. После запуска расчет траектории осуществляется бортовым компьютером, который использует систему GPS и режим сопоставления местности в районе цели с заложенным образцом в памяти ракеты.