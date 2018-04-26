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Генштаб России рассказал о изучении «умных» ракет США
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Генштаб России рассказал о изучении «умных» ракет США 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Военачальник акцентировал внимание, что в Москву для изучения тактико-технических характеристик доставлены одна американская крылатая ракета Tomahawk и авиационная высокоточная ракета SCALP EG.
Именно детище франко-английской оборонки представляет особый интерес для специалистов, так как Storm Shadow (SCALP) или «Штормовая тень» разработана относительно недавно. Боевые стрельбы впервые прошли в 2003 году в Ираке.
Из открытых источников известно, что масса крылатой ракеты составляет 1300 килограммов, а боеголовки 450 килограммов. Длина SCALP — 5,1 метра, размах крыла — 2,84 метров. Дальность полета составляет свыше 250 километров. Ракета может лететь над поверхностью на высоте 30 — 40 метров. Особый интерес для специалистов представляет инерциальная система наведения ракеты. После запуска расчет траектории осуществляется бортовым компьютером, который использует систему GPS и режим сопоставления местности в районе цели с заложенным образцом в памяти ракеты.
Напомним, что 25 апреля Минобороны РФ продемонстрировало обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии военными Франции, Великобритании и США. Большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105. На выставке были представлены части американских ракет «Томагавк», а также крылатые ракеты SCALP.
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