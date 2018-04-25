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Сотрудники ЕВРАЗа обменяли на сок более 2000 сигарет
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Сотрудники ЕВРАЗа обменяли на сок более 2000 сигарет 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
16-22 апреля 2018 года на уральских предприятиях ЕВРАЗа в пятый раз прошла Неделя безопасности. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню охраны труда, было направлено на транспортную и пожарную безопасность.
Управляющая команда ЕВРАЗа во главе с президентом Александром Фроловым провела на ЕВРАЗ НТМК ежемесячный комитет по охране труда и промышленной безопасности. Руководители ключевых предприятий и функций посетили доменный цех и коксохимическое производство, обсудили, какие производственные процессы следует улучшить, чтобы не допускать травм.
Президент ЕВРАЗа вручил благодарственные письма чемпионам дивизиона «Урал» по охране труда и промбезопасности, внесшим наибольший вклад в развитие культуры безопасности в подразделениях.
На проходных Нижнетагильского меткомбината и Качканарского ГОКа прошла акция «Я выбираю безопасность». Сотрудники обещали друг другу работать безопасно, фотографировались и получали памятные подарки. Водителям еще раз напомнили о необходимости пристегиваться и использовать сигнальный жилет с фликерами.
В столовых предприятий волонтеры собрали более 2000 сигарет, обменяв их на пачки сока. В последний день Недели безопасности гостей угощали съедобными тематическими сувенирами.
Кроме того, в подшефных ЕВРАЗу учебных заведениях прошли открытые уроки, посвященные травмам при «зацепинге», безопасному поведению в случае пожара и террористической угрозы. В Нижнем Тагиле металлурги вместе с инспекторами ГИБДД на перекрестках побеседовали о дорожной безопасности со школьниками.
Для студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа прошел семинар по правилам поведения при пожаре. Сотрудники пожарной части №36 продемонстрировали способы спасения и научили молодых людей пользоваться огнетушителями и другим снаряжением.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга, ЕВРАЗ планомерно внедряет безопасные технологии, обучает сотрудников, развивает культуру безопасности и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. На всех предприятиях продолжаются программы профилактики и снижения травматизма. В 2017 году компании удалось на 19% снизить коэффициент травматизма.
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