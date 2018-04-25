Правила благоустройства против ТСЖ. Гордума лишает пермяков воды и денег

В конце марта 2018 года Пермская городская дума внесла изменения в Правила благоустройства города. И, вроде, по словам чиновников, это сделали в рамках федерального законодательства, и исключительно ради безопасности и комфорта пермяков. Но результаты решения ударят по тысячам горожан, причём серьёзно пострадают собственники многоквартирных домов. Почему решение Гордумы ударит по ТСЖ (товарищества собственников жилья), читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Что изменили депутаты?

Итогом решения станет снос нестационарных торговых объектов (НТО) в охранной зоне инженерных сетей, в арках, на автостоянках, детских и спортивных площадках. Ещё одно ограничение — эти объекты не должны стоять в границах отвода автомобильных дорог (причём что это такое, пока никто не может объяснить. — Авт.). Также запретили их устанавливать на расстоянии менее 15 метров от фасадов и окон зданий, и это уже повод для сноса практически всех НТО, ведь большинство киосков и ларьков стоят на незначительном расстоянии от жилых домов.

В департаменте экономики и промышленной политики горадминистрации утверждают, что цель этого решения совсем не в том, чтобы ущемить чьи-то интересы. Наоборот, всё дело в безопасности людей, в соблюдении их прав на комфортную жизнь. Ведь что такое НТО? По мнению чиновников, это не только газетные киоски, но и точки общепита, которые летом становятся источниками массовых отравлений, и места нелегальной торговли алкоголем. И уж совсем негоже, когда эти объекты перекрывают подъезды техники МЧС к жилым домам, например в случае пожара. Все эти нормы были приняты на федеральном уровне ещё в 2011 — 2012 году, и сейчас городские Правила благоустройства приводят в соответствие с ними.

В чём урон собственникам?

Если ТСЖ заставят отказать арендаторам в участках, и те снесут объекты, пермяки уже не смогут купить по пути от остановки к дому ни свежий хлеб, ни другие товары и услуги первой необходимости. В том числе исчезнут 300 из 400 точек продажи питьевой воды. Кстати, в связи с этим пермяки уже даже записали видеообращение к Президенту Владимиру Путину

Чем же снос НТО навредит ТСЖ? Почему собственники многоквартирных домов недовольны? Все помнят, что Пермь лидирует в рейтингах России по числу управляющих компаний, преступно наживающихся на собственниках квартир. И много лет сами же чиновники бросали собственникам вызов: создавайте ТСЖ, берите управление в свои руки. И самые отважные создавали, чтобы самостоятельно управлять фондом.

Для ТСЖ именно сдача в аренду участков под НТО стала возможностью решать проблемы того самого благоустройства, за которое ратует власть. Но теперь депутаты запретили размещать киоски вблизи жилых домов, то есть на участках, находящихся в собственности многочисленных ТСЖ.

«Мы организовали товарищество четыре года назад. Участок земли на своей территории сдаём под три киоска. В одном продают газеты, в двух других — продукты от фермеров, — говорит председатель ТСЖ «Ленина, 69» Екатерина Безгодова. — Деньги, которые приносит нам аренда, — это 40% доходов ТСЖ. За счёт этих средств мы вывозим снег, убираем снежные навесы и покрываем многие другие расходы. Пусть теперь депутаты нам расскажут, за счёт чего это делать, если уберут киоски? И пусть учтут при этом, что большинство наших собственников — пенсионеры, у которых нет лишнего рубля. За всё время нам ни разу из горадминистрации не присылали уведомлений, что у нас что-то не так».

По словам управляющего ТСЖ «Революции, 7» Владимира Базюка, товарищество сдаёт участки под газетный киоск и автостоянку. На привлечённые таким образом средства за два года провели косметический ремонт четырёх подъездов. Теперь копят деньги на другие срочные ремонтные работы.

ТСЖ «Весна» на ул. Совет­ской Армии предоставляет землю под продуктовый, фруктовый и газетный киоски и под пункт продажи питьевой воды.

«Это очень выручает. На день­ги за аренду мы благоустраиваем детскую и спортивную площадки и зоны отдыха», — говорит председатель ТСЖ Татьяна Соловьёва

Что делать?

Универсальных рецептов, как теперь ТСЖ вести хозяйство, чиновники не дают, но технически есть варианты, как решать проблему.

«Как правило, земли, которыми владеют ТСЖ, предназначены только для обслуживания жилого дома, создания условий для проездов, подходов и т. п., — говорит начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Татьяна Михалева . — Когда придомовые территории передают в общедомовую собственность, изначально они имеют назначение, не допускающее торговлю. Но есть примеры, когда ТСЖ в судебном порядке добивались разрешений менять назначение под торговую деятельность. Чтобы к этому прийти, необязательно обращаться в суд. На общедомовой территории можно выделить земельный участок и обратиться в отношении него за изменением разрешения на использование.

Но ведь такой путь решения проблем подойдёт далеко не всем, ведь у многих ТСЖ юридически может не оказаться оснований, чтобы «отщипнуть» кусочек своей территории и добиться права вести на нём торговлю. Получается, что горадминистрация формально выполнит требования законодательства, но на элементарные тротуары, урны и детские полощадки денег у собственников теперь не будет.

Чтобы обсудить, как жить дальше, 25 апреля, в 18.00, ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» проводит открытое совещание для руководителей ТСЖ и ЖСК. Оно пройдёт в здании Крайсовпрофа (Комсомольский пр., 37). Там активисты будут разрабатывать стратегию, как противостоять принятым гордумой требованиям. Председатель ассоциации Александр Зотин считает, что эффект может дать обращение в Пермский городской суд с иском об отмене решения Пермской городской думе об изменениях в Правила благоустройства. Кстати, в судебную инстанцию два таких иска уже поступили.