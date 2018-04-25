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Расходы на проведение выборов главы Кузбасса и депутатов в облсовет выросли на треть
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Расходы на проведение выборов главы Кузбасса и депутатов в облсовет выросли на треть 

ТАСС 1 час назад
КЕМЕРОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области принял изменения в закон о бюджете региона, предусматривающие увеличение на 70 млн рублей расходов на проведение выборов губернатора, передает корреспондент ТАСС с сессии облсовета в среду.
"Увеличены расходы в сумме 70 млн рублей на проведение выборов губернатора Кемеровской области", — сказал и. о. замгубернатора — начальника главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов.
Согласно принятому в декабре закону о бюджете региона на 2018 год, на «проведение выборов губернатора Кемеровской области, выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Кемеровской области» планировалось направить 215,5 млн рублей.
Как пояснили ТАСС в финуправлении, изначально в бюджет были заложены расходы только на проведение выборов в облсовет в сентябре 2018 года (он избирался в 2013 году и к осени 2018 срок его полномочий истекает, — прим. ТАСС), но с учетом планируемых досрочных выборов губернатора затраты увеличились. В итоге, согласно изменениям, принятым в среду в закон об облбюджете, сумма расходов на эти цели составит 285,5 млн рублей.
О выборах
Выборы губернатора должны состояться досрочно — в сентябре 2018 года. Последний раз они проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», из-за которого погибли 60 человек.
Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, региональное отделение "Единой России" уже выдвинуло его в числе двух кандидатов на праймериз по выборам главы Кузбасса.
Также осенью жители региона должны выбрать новых депутатов в кузбасский парламент.
Произошедшие перемены в исполнительной власти отразились и на облсовете: 3 апреля 73-летний Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю стал председателем облсовета вместо 42-летнего Алексея Синицына, который сложил полномочия спикера кузбасского парламента в пользу экс-губернатора. 24 апреля стало известно, что Синицын назначен и. о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, ранее данной должности не было.
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