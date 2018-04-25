Расходы на проведение выборов главы Кузбасса и депутатов в облсовет выросли на треть

КЕМЕРОВО , 25 апреля. / ТАСС /. Совет народных депутатов Кемеровской области принял изменения в закон о бюджете региона, предусматривающие увеличение на 70 млн рублей расходов на проведение выборов губернатора, передает корреспондент ТАСС с сессии облсовета в среду.

"Увеличены расходы в сумме 70 млн рублей на проведение выборов губернатора Кемеровской области", — сказал и. о. замгубернатора — начальника главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов

Согласно принятому в декабре закону о бюджете региона на 2018 год, на «проведение выборов губернатора Кемеровской области, выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Кемеровской области» планировалось направить 215,5 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в финуправлении, изначально в бюджет были заложены расходы только на проведение выборов в облсовет в сентябре 2018 года (он избирался в 2013 году и к осени 2018 срок его полномочий истекает, — прим. ТАСС), но с учетом планируемых досрочных выборов губернатора затраты увеличились. В итоге, согласно изменениям, принятым в среду в закон об облбюджете, сумма расходов на эти цели составит 285,5 млн рублей.

О выборах

Выборы губернатора должны состояться досрочно — в сентябре 2018 года. Последний раз они проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев , возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», из-за которого погибли 60 человек.

Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев , региональное отделение "Единой России" уже выдвинуло его в числе двух кандидатов на праймериз по выборам главы Кузбасса.

Также осенью жители региона должны выбрать новых депутатов в кузбасский парламент.