Надымчанина осудили за развращение юной падчерицы

По сообщению пресс-службы окружного СУ СКР по ЯНАО , установлено, что в течение 2016 года надымчанин неоднократно вступал в половую связь с дочерью своей жены, которой не было и четырнадцати. Причем, половые сношения между отчимом и падчерицей происходили «по обоюдному согласию».

Обвинительный приговор вынесен по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

Добавим, накануне сообщалось, что на Ямале осудили 28-летнего жителя Пуровского района, который вступал в интимную переписку с девочками, якобы проверяя их на «наличие моральных принципов».