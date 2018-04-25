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Надымчанина осудили за развращение юной падчерицы
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Надымчанина осудили за развращение юной падчерицы 

Красный Север 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Надыме суд приговорил местного жителя к 5 годам 10 месяцам колонии общего режима за интимную связь с несовершеннолетней падчерицей.
По сообщению пресс-службы окружного СУ СКР по ЯНАО, установлено, что в течение 2016 года надымчанин неоднократно вступал в половую связь с дочерью своей жены, которой не было и четырнадцати. Причем, половые сношения между отчимом и падчерицей происходили «по обоюдному согласию».
Обвинительный приговор вынесен по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).
Добавим, накануне сообщалось, что на Ямале осудили 28-летнего жителя Пуровского района, который вступал в интимную переписку с девочками, якобы проверяя их на «наличие моральных принципов».
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