Надымчанина осудили за развращение юной падчерицы 

В Надыме суд приговорил местного жителя к 5 годам 10 месяцам колонии общего режима за интимную связь с несовершеннолетней падчерицей.
По сообщению пресс-службы окружного СУ СКР по ЯНАО, установлено, что в течение 2016 года надымчанин неоднократно вступал в половую связь с дочерью своей жены, которой не было и четырнадцати. Причем, половые сношения между отчимом и падчерицей происходили «по обоюдному согласию».
Обвинительный приговор вынесен по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).
Добавим, накануне сообщалось, что на Ямале осудили 28-летнего жителя Пуровского района, который вступал в интимную переписку с девочками, якобы проверяя их на «наличие моральных принципов».