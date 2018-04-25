Эксперты взяли пробы почвы и воды на полигоне «Скоково» и на границах санитарно-защитной зоны

Сегодня в ходе инспекционной выездной проверки функционирования «Скоково» специалисты ярославского филиала ФГБУ «Центр лабораторных и технических исследований» и члены экспертной группы по мониторингу экологической безопасности этого объекта взяли пробы воды и почвы на теле полигона и на границе санитарно-защитной зоны. Цель — изучение радиационных, микробиологических и паразитологических показателей.

— На полигоне «Скоково» в ежеквартальном режиме проводятся лабораторные исследования почвы, воды и воздуха. Это обязательная и регулярная процедура, — сказала заместитель руководителя филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ» Екатерина Березина . — Могу отметить, что такие исследования в последние три года никаких превышений не выявили.

Екатерина Березина сообщила, что первые результаты сегодняшних проб будут готовы через две недели. А вот изучение микробиологических и паразитологических показателей потребует больше времени — около двух месяцев.

— Мы отобрали фильтрат, который перекачивается на тело полигона, для анализа, для оценки его состава. Планируем через какое-то время вновь взять этот же материал на исследование и сравнить результаты, — сообщила руководитель экспертной группы Сахиба Калаева. — Также взяли пробу воды, которая попадает в реку Нору. Сделали забор из скважин. Необходимо проанализировать состав грунтовых вод.

Сахиба Калаева положительно оценила результаты сегодняшнего выезда специально созданной экспертной группы по мониторингу экологической безопасности «Скоково». Она отметила, что время проведено с пользой. У участников группы была возможность ознакомиться со всей необходимой документацией, своими глазами увидеть работу полигона.